vor 34 Min.

Corona: Acht Gemeinden sind „sauber“

Inzidenz knapp über einem Wert von 20

Keine Neuinfektion meldete das Gesundheitsamt am Montag. Daneben sind 15 Personen wieder genesen, sodass aktuell 50 Landkreisburger mit SARS-CoV-2 infiziert sind.

In immerhin acht Gemeinden gibt es derzeit keine Infizierten. Das sind Aresing, Berg im Gau, Bergheim, Karlshuld, Karlskron, Rohrenfels, Waidhofen und Weichering. In Burgheim und Ehekirchen ist jeweils eine Person infiziert, in Brunnen, Gachenbach, Oberhausen und Rennertshofen sind es jeweils zwei. Königsmoos hat einen, Langenmosen vier und Schrobenhausen fünf Infizierte. Mit 28 über die Hälfte der gemeldeten infizierten Personen gibt es in Neuburg.

Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen wird derzeit kein Coronaviruspatient behandelt, in der KJF Klinik St. Elisabeth Neuburg sind es acht, von denen keiner intensivmedizinisch betreut werden muss. Bei zwei Patienten besteht der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion.

Die Sieben-Tages-Inzidenz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen beträgt laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 25,7 (Stand 7. Februar, 8 Uhr) und laut Robert-Koch-Institut (RKI) noch 22,6 (Stand 8. Februar, 0 Uhr). (nr)

