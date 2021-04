Corona: Das gilt in Schulen und Kitas

Inzidenz im Landkreis liegt am Freitag bei 166,5

Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen meldet am Freitag, 16. April, 22 Corona-Neuinfektionen. 20 Personen sind wieder genesen. Aktuell sind 377 Landkreisbürger mit Sars-CoV-2 infiziert und 993 Personen in Quarantäne. Die 7-Tage-Inzidenz liegt am Freitag laut RKI bei 166,5. In den Krankenhäusern in Schrobenhausen und Neuburg werden derzeit jeweils sieben Coronavirus-Patienten behandelt.

In Ingolstadt gibt es 39 neue Fälle und damit aktuell 341 Infizierte. Die 7-Tages-Inzidenz beträgt laut RKI und LGL 144,8.

Angesichts der Inzidenz von 166,5 gelten in den Schulen und den Kindertageseinrichtungen des Landkreises ab Montag, 19. April, diese Regelungen:

- Es gibt Distanzunterricht

- Abweichend hiervon findet in der Jahrgangsstufe 4 der Grundschulstufe Präsenzunterricht statt, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Meter durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann,

- oder Wechselunterricht statt.

- Abweichend hiervon findet in der Jahrgangsstufe 11 der Gymnasien und der Fachoberschulen sowie in den Abschlussklassen aller weiterführenden und beruflichen Schulen auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von über 100

- Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 Meter durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann,

- oder Wechselunterricht statt.

An allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen findet Distanzun-terricht statt. Für die Teilnahme am Präsenzunterricht gilt zudem für alle Schüler zweimal wöchentlich eine Testpflicht. Diese Testpflicht gilt ebenso für Lehrkräfte und das weitere an Schulen tätige Personal.

Die Tagesbetreuungsangebote für Kinder und Jugendliche des Landkreises bleiben geschlossen. Es findet eine Notbetreuung statt, in der nur die Kinder betreut werden, deren Eltern eine Kindertagesbetreuung nicht anderweitig sicherstellen können. (nr)