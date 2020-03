vor 20 Min.

Corona-Fälle im Landkreis steigen auf 32

Aus welcher Stadt oder Gemeinde im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen die Infizierten stammen. So viele Erkrankte gibt es in Ingolstadt.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind weitere Personen an COVID-19 erkrankt. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sind damit bislang 32 Personen positiv auf das neue Coronavirus (SARS-CoV-2) getestet worden.

Acht der Erkrankten sind in Schrobenhausen gemeldet, sechs in der Großen Kreisstadt Neuburg, sechs positive Falle stammen aus Königsmoos, vier aus Karlskron, jeweils zwei aus Burgheim und Ehekirchen sowie jeweils einer aus Oberhausen und Waidhofen, heißt es in einer Pressemitteilung aus dem Landratsamt in Neuburg. Zwei Patienten sind stationär untergebracht. Die weiteren betroffenen Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne.

In der benachtbarten Großstadt Ingolstadt sind laut der städtischen Pressestelle aktuell zwölf Personen mit dem Virus infiziert. Eine ehemals erkrankte Person ist wieder genesen. Wie das Klinikum Ingolstadt meldet, werden sieben der infizierten Patienten aus Ingolstadt derzeit stationär im Klinikum Ingolstadt behandelt, zwei davon auf der Intensivstation. (nr)

