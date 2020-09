00:32 Uhr

Corona-Fall an Neuburger Schule

Schüler der Paul-Winter-Realschule positiv getestet

An einer neunten Klasse der Paul-Winter-Realschule in Neuburg ist ein Schüler positiv auf COVID-19 getestet worden. Das teilte das Landratsamt am Freitag mit. Der Jugendliche befindet sich in häuslicher Quarantäne. Auch seine Mitschüler, die als Kontaktpersonen der ersten Kategorie gelten, bleiben so lange in Quarantäne, bis das zweite Testergebnis negativ ausfällt. In dieser Zeit findet Distanz-unterricht statt.

Das Gesundheitsamt hat am Freitag die gesamte Schulklasse getestet. Auch Lehrkräfte haben sich nach Angaben des Landratsamtes auf Wunsch abstreichen lassen. Weil sie nicht als Kontaktpersonen der ersten Kategorie gelten, müssen sie auch nicht in Quarantäne. Am kommenden Donnerstag sollen die Schüler der betroffenen Klasse erneut getestet werden.

Corona-Fall auch an der Mittelschule Schrobenhausen

Schon am Montag war an der Mittelschule in Schrobenhausen ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch in diesem Fall war die gesamte Schulklasse in Quarantäne geschickt und getestet worden. Die Ergebnisse liegen jetzt vor und waren allesamt negativ, wie das Landratsamt gestern mitteilte. Nach den neuen Vorgaben des Bayerischen Gesundheitsministeriums wurden die Mitschüler ein zweites Mal abgestrichen. Sollte auch dieses Testergebnis negativ ausfallen, können die Schüler wieder zum Unterricht zugelassen werden.

Zahl der Infizierten im Landkreis sinkt weiter

Insgesamt sinkt die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis weiter. Aktuell sind neun Landkreisbürger infiziert, davon stammen vier Personen aus Schrobenhausen, zwei aus Neuburg und jeweils eine aus Aresing, Rennertshofen und Burgheim. Unter den Erkrankten befinden sich keine Reiserückkehrer.

In Ingolstadt sind Stand Freitagmittag 47 Personen an COVID-19 erkrankt. (nr)

Themen folgen