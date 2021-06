Fünf Tage unter 35 – Weitere Lockerungen im Landkreis

Was nach dem anhaltend niedrigen Inzidenzwert in Neuburg-Schrobenhausen nun wieder möglich ist

Wieder eine erfreuliche Meldung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie: Der Landkreis hat die Inzidenzschranke von 35 am gestrigen Dienstag, 1. Juni, mit einem vom Robert-Koch-Institut gemeldeten Wert von 29,8 den fünften Tag in Folge unterschritten. Ab Donnerstag, 3. Juni, gilt nach den bereits eingeläuteten Lockerungen in Neuburg-Schrobenhausen deshalb noch eine weitere, die das Miteinander betrifft.

Wie die Pressestelle des Landratsamtes mitteilt, ist es dann erlaubt, dass sich Angehörige von drei Haushalten treffen, solange dabei eine Gesamtzahl von insgesamt zehn Personen nicht überschritten wird. Die Entwicklung der Sieben-Tage-Inzidenz (RKI) an den vergangenen fünf Tagen vom 28. Mai bis 1. Juni sieht folgendermaßen aus: 34,9 – 32,9 – 33,9 – 29,8 – 29,8.

Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen am Dienstag acht. Sieben Personen sind wieder genesen. Aktuell sind 87 Landkreisbürgerinnen und -bürger mit SARS-CoV-2 infiziert.

Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werden derzeit drei Coronaviruspatienten behandelt. In der KJF-Klinik St. Elisabeth Neuburg befindet sich derzeit kein Coronaviruspatient.

Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis 4126 Personen infiziert, davon gelten 3962 als bereits genesen. 77 Patienten, die an Covid-19 erkrankt waren, sind verstorben.

In Ingolstadt sind aktuell 165 Personen infiziert, neun mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz beträgt laut RKI 55,3. Die Inzidenz bildet bekanntlich die Fälle der vergangenen sieben Tage pro 100.000 Einwohner ab. Nach der Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung ist der maßgebliche Inzidenzwert der des Robert-Koch-Instituts.

Im Klinikum Ingolstadt werden derzeit 37 Patienten behandelt, die Covid-19 positiv sind. Sieben Patienten liegen auf der Intensivstation, drei von ihnen müssen dort beatmet werden. Im Klinikum Ingolstadt, so der Hinweis, werden nicht nur Ingolstädter, sondern auch Patienten von außerhalb der Großstadt behandelt. (nr)