Corona-Hilfen bedeuten enormen Mehraufwand für Steuerberater

Plus Die Überbrückungshilfen für Unternehmen werden zumeist von Steuerberatern beantragt. Auch in Neuburg ächzen viele Kanzleien unter der Mehrarbeit. Das ist aber noch nicht alles.

Von Michael Kienastl

Thomas Baar ist außer sich. „Momentan ist es wirklich brutal“, sagt der Neuburger Steuerberater. Grund für seinen Unmut: das Prozedere bei den Corona-Hilfen für Unternehmen und Selbstständige. Zu Beginn der Pandemie konnten die Betriebe und Freiberufler die Soforthilfe von Bund und Ländern noch selbst beantragen, gestaffelt nach der Zahl der Beschäftigten. Die aktuellen November-, Dezember-, und Überbrückungshilfen des Bundes dagegen können nur von „prüfenden Dritten“ beantragt werden. Das sind in den meisten Fällen Steuerberater. Damit soll Missbrauch vermieden, also nicht ungerechtfertigt viel ausbezahlt werden. „Da ist viel Schindluder getrieben worden“, sagt Thomas Reil von der Neuburger Kanzlei Michael Kraus. Doch damit stiegen auch die bürokratischen Hürden.

Die politisch Verantwortlichen, Wirtschafts- und Finanzminister Peter Altmaier und Olaf Scholz, wiederholen seit Monaten mantraartig, die Gelder würden schnell und mit geringem Verwaltungsaufwand ausbezahlt werden. Viele Kanzleien haben aber andere Erfahrungen gemacht. „Es ist ein riesen bürokratischer Aufwand“, sagt Reil. „Das Problem wurde galant auf die Steuerberater abgewälzt. Vielleicht hätte man zeitgleich zu den Impf- auch Subventionszentren aufmachen müssen.“ Sein Kollege Baar stimmt zu: „Wir selbst müssen uns laufend weiterbilden und Online-Schulungen belegen. Mit unserem eigentlichen Job hat das absolut nichts zu tun.“

Bei den November- und Dezemberhilfen war die Beantragung noch relativ einfach, sagt er. Antragsberechtigt sind alle Unternehmen, die im Zuge des Lockdowns schließen mussten. Sie bekommen bis zu 75 Prozent des Umsatzes aus dem Vorjahresmonat. Diese Hilfen sind also vergleichsweise einfach zu berechnen. Trotzdem werden auch sie nicht immer schnell ausbezahlt. Baar berichtet von einem Mandanten, der zwar die erste Abschlagszahlung kurz nach Beantragung erhalten hat. Allerdings ließen die restlichen 50 Prozent auch drei Monate später immer noch auf sich warten. Das ist alles andere als eine Ausnahme: Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft standen im Bundeshaushalt 2020 knapp 43 Milliarden Euro für Hilfen zur Verfügung. Davon ausbezahlt wurden allerdings nur 37 Prozent. In Reils Kanzlei geht es beispielsweise um Beträge zwischen 1000 und 100.000 Euro, die pro Mandant fehlen.

Dramatischer als bei den November- und Dezemberhilfen stellt sich die Lage bei den Überbrückungshilfen dar, für deren dritte Phase seit 10. Februar Anträge gestellt werden können. Die Höhe orientiert sich nicht an den Umsätzen des Vorjahresmonats, sondern an den geschätzten ungedeckten Fixkosten bis Juni 2021. Je nach Betriebsgröße können zwischen 40 und 90 Prozent der Kosten erstattet werden, pro Monat bis zu 1,5 Millionen Euro. Für manche Betriebe mag das sinnvoll sein. Anderen ist damit wenig geholfen, vor allem wenn die Fixkosten eh schon einen relativ niedrigen Anteil haben. „Eine Mandantin von mir ist Fußpflegerin. Die hat sehr geringe Fixkosten und ist auf jeden Pfennig angewiesen“, sagt der Neuburger Steuerberater Erwin Kettl. „Eine andere Mandantin hat mich schon weinend angerufen, weil sie nicht weiß, wie sie sich am nächsten Tag Brot kaufen soll.“ Und auch Reil sagt: „Momentan sind wir Steuerberater häufig auch Seelsorger.“

Dazu kommen die sich laufend ändernden Vorgaben des Bundes. Die Berater müssen mit „Frequently Asked Questions“ arbeiten, also einem Katalog aus Fragen und Antworten des Wirtschaftsministeriums. Diese unterscheiden sich je nach November-, Dezember- und Überbrückungshilfen eins bis drei und werden in der Regel erst kurz vor Beantragungsbeginn online gestellt. „Da muss ich mir auf die Schnelle knapp 50 Seiten durchlesen, Spezialwissen aneignen und dementsprechend die Anträge ausfüllen“, sagt Reil. Das führe zu großer Rechtsunsicherheit, denn die Haftung liegt bei den Steuerberatern, wie auch sein Kollege Baar sagt: „Wir stehen mit einem Bein im Gefängnis.“ Wer unrichtige oder unvollständige Angaben macht, kann sich prinzipiell wegen Subventionsbetrug strafbar machen.

Auch der bürokratische Mehraufwand sei ein großes Problem. Baar, der die vergleichsweise große Kanzlei Baar & Partner in Neuburg führt, mache gemeinsam mit einer Kollegin momentan nichts anderes als Hilfen beantragen. „Insgesamt haben wir zwischen 70 und 80 Anträge abgeschickt – das sind fünf volle Leitz-Ordner“, sagt er. Ähnlich ist es in der Kanzlei Michael Kraus. Von vier Steuerberatern kümmern sich drei um die Anträge, über 100 waren es laut Reil bis jetzt. Erwin Kettl, der bis jetzt circa 30 Anträge gestellt habe, sieht die Situation allerdings etwas gelassener. So sei den Beratern die Arbeit enorm erleichtert worden, weil die Abgabefristen der Steuererklärungen für das Jahr 2019 von 14 auf 20 Monate verlängert wurde. Auch Baar sieht das positiv, bemängelt aber fehlendes Verständnis seitens der Finanzämter. „Da werden ständig Nebenkriegsschauplätze aufgemacht. Wenn in der jetzigen Situation mehr Betriebe geprüft werden als sonst und Quittungen für Kleinstbeträge eingefordert werden mit kaum Möglichkeiten, Fristen aufzuschieben, ist das weit weg von der Realität.“

Kettl, der seit 1964 als Steuerberater arbeitet, gibt sich versöhnlicher. „Natürlich müssen die Gelder schneller ausbezahlt werden. Oft ist es gut gemeint und schlecht umgesetzt. Aber wenn ich Politiker wäre, wüsste ich auch nicht, wie es besser geht. Schließlich stehen wir als Volkswirtschaft im internationalen Vergleich sehr gut da.“

