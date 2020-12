vor 4 Min.

Corona: Impfzentrum kommt nach Mühlried

Ein Mitarbeiter des Mainzer Unternehmens Biontech hält ein Fläschen mit Corona-Impfstoff in der Hand.

Der Standort für das erste Impfzentrum im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen steht fest. Für das zweite werden noch Standorte geprüft.

Der Standort für das erste Corona-Impfzentrum des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen steht fest: Es wird an das bereits bestehende Testzentrum in Schrobenhausen-Mühlried angegliedert. Damit befinden sich beide Einrichtungen im ehemaligen Penny-Markt an der Rinderhofer Breite 11.

„Dort können aufgrund der bereits bestehenden Infrastruktur Synergie-Effekte optimal genutzt werden“, freut sich Landrat Peter von der Grün und ergänzt: „Das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen, das bereits das Testzentrum betreibt, wird auch den Betrieb des Impfzentrums übernehmen.“ Derzeit werden die zusätzlichen Strukturen aufgebaut, sodass die Einrichtung pünktlich zum 15. Dezember betriebsbereit ist und so den Anforderungen der Staatsregierung gerecht wird, heißt es in der Pressemitteilung des Landratsamts. Sobald ein Impfstoff zugelassen und den Impfzentren zur Verfügung gestellt wird, kann der Impfbetrieb losgehen.

Das zweite Impfzentrum kommt in den Norden des Landkreises

Peter von der Grün weist darauf hin, dass zudem noch ein zweites Impfzentrum im nördlichen Landkreis aufgebaut werde. Er berichtet: „Wir prüfen derzeit geeignete Standorte. Wenn eine Entscheidung gefallen ist, werden wir die Eröffnung des zweiten Impfzentrums zeitnah vorbereiten.“ Zusätzlich zu den festen Impfzentren werden ab 15. Dezember mobile Impfteams startbereit sein, um direkt vor Ort in stationären Einrichtungen, wie zum Beispiel in Seniorenheimen, Impfungen vornehmen zu können. Diese Aufgabe übernimmt der BRK-Kreisverband.

Um personell gut gerüstet zu sein, sucht das Kreiskrankenhaus Schrobenhausen zunächst für das Impfzentrum in Mühlried weitere Mitarbeiter, wie Geschäftsführer Dr. Holger Koch erklärt: „Für die groß angelegte Corona-Impfaktion benötigen wir zusätzliches Personal. Ich bitte deshalb Ärzte, medizinische Fachangestellte und Verwaltungskräfte, die stundenweise oder auch mehr Zeit haben, sich für die Tätigkeit im Impfzentrum zu melden!“ Wer die Bereitschaft mitbringt, für einige Stunden oder auch halbtags und in Vollzeit zu arbeiten, meldet sich bitte beim Kreiskrankenhaus Schrobenhausen (E-Mail: personalstelle@kkh-sob.de, Telefon: 08252/94210) unter Angabe der Kontaktdaten und der beruflichen Qualifikation. (nr)





