Corona-Impfzentrum startklar: So funktioniert das Impfen in Mühlried

Bernhard Pfahler vom BRK (links) teilte an die freiwilligen Testpersonen FFP2-Masken aus und organisierte beim Probelauf am Mittwochnachmittag den Zugang ins Impfzentrum Mühlried.

Plus Ein Probelauf hat gezeigt, dass bis auf wenige Kleinigkeiten der Betrieb funktioniert. So funktioniert das Corona-Impfzentrum Mühlried.

Von Andrea Hammerl

Es steht alles bereit. Sobald der Impfstoff gegen das Coronavirus zugelassen wird, kann das Impfzentrum in Mühlried loslegen. Sollte der Impfstoff durch die europäische Arzneimittelbehörde EMA noch vor Weihnachten in der EU zugelassen werden – angepeilt ist der 21. Dezember –, dann könnten Senioren über 80 und medizinisches Personal aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen schon wenige Tage später geimpft werden. Diese Personengruppen haben bei der Impfung nämlich Priorität. Möglicherweise erhält der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen schon am 23. Dezember die erste Lieferung.

Einen Teil davon wird das mobile Team des BRK in den Pflegeheimen des Landkreises verimpfen. Dafür werden die Mitarbeiter zunächst in einer, ab Januar dann in drei Gruppen ausströmen, um vor Ort zum impfen. Die restlichen Impfungen werden im Impfzentrum in Mühlried vorgenommen.

30 Ehrenamtliche haben das Impfzentrum in Mühlried getestet

Damit der Ablauf von Anfang an reibungslos funktioniert, gab es am Mittwoch mit 30 Ehrenamtlichen aus den Reihen der Wasserwacht und des BRK einen Probedurchlauf unter den strengen Augen von Bernhard Pfahler. „Ohne FFP2-Maske kommt mir keiner rein“, ist sein Credo und verteilt die hochwertigen, virusdichten Masken an all jene, die mit Stoffmasken erschienen waren.

Kreiskrankenhausgeschäftsführer Holger Koch „impfte“ die Probanden des Testlaufs – zumindest pantomimisch. Bild: Andrea Hammerl

„Die ersten 15 mir nach“, lautet sein nächstes Kommando, „immer links an der Wand entlang“. Denn das Impfzentrum ist im selben Gebäude untergebracht wie das Testzentrum – und natürlich gilt es, Test- und Impfwillige voneinander zu trennen. Verschiedenfarbige Pfeile auf dem Boden markieren die Laufrichtungen.

Im Wartebereich des Impfzentrums Mühlried läuft Bugs Bunny

Für die Verantwortlichen geht es bei der Simulation des Ernstfalles darum, zeitliche, räumliche und organisatorische Abläufe zu testen und herauszufinden, wo es hakt. Die Bilanz am Ende des Tages: „Es hat funktioniert, wir haben erkannt, wo wir nachbessern müssen“, sagt Markus Schmola, Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin am Kreiskrankenhaus in Schrobenhausen und ärztlicher Leiter des Impfzentrums.

Nachgebessert werden muss zum Beispiel an der Technik des Aufklärungsfilms. Der läuft in einem Warteraum mit 15 Stühlen. „Bitte Platz nehmen, gleich dürft ihr Bugs Bunny schauen“, verspricht Andreas Lutz, IT-Leiter des Kreiskrankenhauses. Wer das für einen Scherz hält, wird schnell eines Besseren belehrt, denn tatsächlich flimmert einige Minuten später ein Zeichentrickfilm über die Mattscheibe. Der Aufklärungsfilm aus dem Gesundheitsministerium lässt noch auf sich warten, doch um die Technik zu prüfen, tun es auch die altbekannten Trickfiguren.

Den größten Engpass im Impfzentrum Mühlried bildet der Wartegang vor den Arztgesprächen. Bild: Andrea Hammerl

Corona: Nebenwirkungen nach der Impfung klingen schnell wieder ab

Nach dem Film geht es für die Probanden weiter in einen zum Warteraum umfunktionierten Gang. Durch bewegliche Wände sind drei Kabinen abgetrennt, in denen die Arztgespräche stattfinden werden. Notarzt Shahram Tabrizi stoppt am Mittwoch dafür die Zeit. Sechs Minuten hat er für die Fragen von Stefan Martin. Der ist gut vorbereitet, fragt sofort nach möglichen Nebenwirkungen und Kontraindikationen, also wer nicht geimpft werden sollte. Tabrizi zählte auf: „Fieber, Kopfschmerzen, Übelkeit, Schwellungen an der Einstichstelle – alles nicht spezifisch für die Coronaimpfung“. Innerhalb von 48 Stunden nach der Impfung könnten noch Nebenwirkungen auftreten. Die gute Nachricht aber sei, dass sie ebenso schnell wieder vergingen.

Nicht geimpft werden sollten Schwangere und Stillende sowie Frauen mit Kinderwunsch. Viel Zeit, um Vorerkrankungen zu besprechen, bleibt nicht. „Das sollte beim Hausarzt passieren“, meint Tabrizi. Im Impfzentrum werden die Ärzte unter Zeitdruck arbeiten, denn der Impfstoff muss bei minus 75 Grad gelagert werden. Bei Kühlschranktemperaturen wie im Impfzentrum ist er nur wenige Tage haltbar. Bei Raumtemperatur, sobald die Flasche angebrochen ist, muss er innerhalb weniger Stunden verimpft werden. Deshalb ist die Logistik so wichtig.

Neben dem Impfzentrum in Mühlried gibt es auch mobile Teams

Vom Arztgespräch geht es weiter zu Holger Koch, dem Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses und Verwaltungsleiter des Impfzentrums. Er mimt die medizinische Fachkraft, die die Impfspritze setzt, QR-Codes scannt und die Impfbescheinigung aushändigt. Am Ende muss der Geimpfte noch eine halbe Stunde im Nachbeobachtungsraum sitzen bleiben.

Geimpft wird nach einer noch nicht final festgelegten Prioritätenliste. Den Beginn sollen Bewohner von Senioren- und Altenpflegeheimen sowie Menschen über 80 Jahre sowie Mitarbeiter von medizinischen Einrichtungen machen. Am Ende der Liste sollen Personen stehen, die keiner besonders gefährdeten Berufs- oder Risikogruppe angehören. Neben dem Impfzentrum wird es auch mobile Impfteams geben, die insbesondere Pflegeeinrichtungen anfahren und vor Ort die Impfungen vornehmen werden.

