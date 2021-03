vor 19 Min.

Corona: Inzidenz bleibt unter 100

Knapp drei Dutzend Neuinfektionen über das Wochenende

Elf neue Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden meldete das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen am Sonntag (Stand 12 Uhr). Damit sind aktuell 192 Landkreisbürger mit SARS-CoV-2 infiziert. Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen wird derzeit kein Coronavirus-Patient behandelt. (Stand 8.30 Uhr). In der KJF Klinik St. Elisabeth Neuburg werden derzeit vier bestätigte Covid-19-Patienten behandelt. Einer davon wird intensivmedizinisch betreut und beatmet (Stand 10.30 Uhr). Am Samstag hatte das Gesundheitsamt insgesamt 22 neue Corona-Infektionen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz bleibt im Kreis Neuburg-Schrobenhausen unter der Schwelle von 100. Am Samstag vermeldete das RKI einen Wert von 98,7. Am Sonntag (Stand 3.51 Uhr) sank die Corona-Inzidenz in der Region auf 84,3. (nr)

