vor 7 Min.

Corona: Inzidenz sinkt auf 79, 1

156 sind im Landkreis aktuell infiziert

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat den Inzidenz-Wert von 100 unterschritten. Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen meldet am Freitagmittag 14 Neuinfektionen. 28 Personen sind wieder genesen. Damit sind aktuell 156 Landkreisbürger mit SARS-CoV-2 infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt aktuell laut Robert Koch Institut bei 79,1.

In der KJF Klinik St. Elisabeth in Neuburg werden derzeit sechs bestätigte Coronaviruspatienten behandelt. Davon wird einer intensivmedizinisch betreut und beatmet. Bei drei Patienten besteht der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion. Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werden derzeit fünf bestätigte Coronaviruspatienten behandelt. Davon wird einer intensivmedizinisch betreut und beatmet. Bei zwei weiteren Patienten besteht der Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion. Seit Beginn der Pandemie haben sich im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen insgesamt 2599 Personen mit dem Coronavirus infiziert, davon gelten 2385 als bereits genesen. 58 Patienten, die an COVID-19 erkrankt waren, sind verstorben. (nr)

