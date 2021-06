KJF Klinik Neuburg passt Besuchsmöglichkeiten an

Was ab dem heutigen Mittwoch wieder erlaubt sein wird und was Besucher noch zu beachten haben

Die KJF Klinik Sankt Elisabeth passt die Regelungen zu Besuchsmöglichkeiten aufgrund der aktuellen Entwicklung der Infektionszahlen und auf Basis der Bekanntmachung des Bayerischen Gesundheitsministeriums an. Die neuen Regeln gelten ab heute, Mittwoch, 16. Juni.

Das bedeutet, dass Besuche wieder für alle Abteilungen erlaubt sind, auch auf der Intensiv- und Isolierstation. Die Erfassung der Kontaktdaten bleibt weiterhin bestehen (online ausfüllen oder vor Ort). Besucher dürfen die Klinik mit einer FFP2-Maske betreten und müssen einen schriftlich bestätigten Corona-Test mit negativem Ergebnis vorlegen (PCR-Test nicht älter als 72 Stunden, Schnelltest nicht älter als 48 Stunden). Geimpfte und genesene Personen im Sinne der Covid-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung benötigen kein negatives Testergebnis, wenn ein entsprechender Nachweis vorgelegt wird. Außerdem dürfen pro Patient maximal zwei Besucher am Tag kommen, aber nur als einzelne Person. Das heißt: Erst wenn sich der vorangegangene Besucher an der Einlasskontrolle vom Haupteingang wieder abgemeldet hat, darf der nächste eintreten. Die Besuchszeit (15 bis 19 Uhr) bleibt unverändert.

Von der strikten Testpflicht kann an der KJF Klinik in folgenden Personenkreisen abgesehen werden:

Eltern oder Sorgeberechtigte von minderjährigen Patientinnen und Patienten der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin

Eltern oder Sorgeberechtigte von Patientinnen und Patienten der neonatologischen Intensivstation

Väter von Neugeborenen

nahe Angehörige von Patientinnen und Patienten in der palliativmedizinischen Betreuung

In medizinisch begründeten Ausnahmefällen nach ärztlicher Genehmigung

Eltern, Sorgeberechtigte und enge Bezugspersonen des Helfersystems im Rahmen von Therapiegesprächen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie (KJPP)

Eltern oder Sorgeberechtigte von Patienten und Patientinnen der KJPP, welche die Station nicht verlassen dürfen

Die KJF Klinik möchte hier nochmals auf die Eigenverantwortung eines jeden einzelnen Besuchers hinweisen und bittet, die Hygiene- und Abstandsregelungen im Haus unbedingt zu beachten. Für alle Besucher gilt die Pflicht, auch im Patientenzimmer eine FFP2-Maske zu tragen und die Abstandsregelungen möglichst einzuhalten. Während des Besuchs sind auch die Patientinnen und Patienten verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen (sofern möglich).

Worum noch gebeten wird: Besucher sollen sich die Hände bei Betreten und Verlassen der Klinik und des Patientenzimmers desinfizieren. Besucher können vor dem Besuch in der Klinik bereits ihren Erfassungsbogen ausfüllen und mitbringen. Für Veranstaltungen an der KJF Klinik Sankt Elisabeth müssen Gäste ab sofort ebenfalls die Personaldaten mittels Erfassungsbogen zur Veranstaltung ausfüllen und mitbringen. Eine Überprüfung der Regelung und Anpassung an die aktuelle Situation erfolgen regelmäßig durch die Klinikleitung. „Wir hoffen, dass wir ihnen bald wieder die üblichen Patientenbesuche ermöglichen können“, heißt es abschließend. (nr)