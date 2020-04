Corona-Krise: Neuburger Geschäfte öffnen wieder

Plus Am Montag läuft in Neuburg der Einzelhandel wieder an. Drei Geschäfte bleiben noch immer geschlossen. Welche Maßnahmen Händler nach den Corona-Schließungen treffen.

Ein Stück Alltag kehrt in die Neuburger Innenstadt zurück. Am 18. März mussten nahezu alle Händler zur Einschränkung der Corona-Pandemie ihre Geschäftsräume schließen. Am Montag dürfen in Neuburg fast alle wieder mit dem Verkauf starten. Es sind aber strenge Auflagen zu beachten.

„Ich bin erleichtert, dass knapp 95 Prozent wieder öffnen dürfen“, sagt der Geschäftsführer des Neuburger Stadtmarketings, Michael Regnet. Lediglich drei Geschäfte müssten aufgrund ihrer Größe noch geschlossen bleiben, ergänzt er.

Corona-Krise: Am Montag öffnen in ganz Bayern wieder die Läden

Die bayernweit geltenden Bestimmungen für den Handel sehen vor, dass alle Läden mit einer Fläche von höchstens 800 Quadratmetern mit dem Verkauf beginnen dürfen. Außerdem ist es auch Buchhandlungen, Fahrradgeschäften und Autohäusern erlaubt, ab Montag wieder zu öffnen. Für diese Branchen gilt keine Flächenbeschränkung. Vor dem Start mussten die Geschäftsleute Hygienekonzepte ausarbeiten, erklärt Regnet. Diese beinhalten Einlassbeschränkungen, Desinfektionsspender, Hygieneeinweisungen der Mitarbeiter oder Bodenmarkierungen an den Kassen.

In der Neuburger Innenstadt ist das Modehaus Bullinger das einzige Geschäft, das vorerst nicht öffnen darf. „Wir wären gerne wieder für unsere Kunden da gewesen“, sagt Bullinger-Geschäftsführerin Claudia Stadlmayr. „Wir kommen aber zurück.“ In den vergangenen Tagen hätten sie und ihr Team geprüft, ob eine vorübergehende Verkleinerung der Geschäftsräume eine Option wäre. Das sei aber in Bayern leider nicht erlaubt. Neben dem Modehaus Bullinger müssen auch der Mediamarkt und die K&L-Filiale im Südpark vorerst noch geschlossen bleiben.

Drei Geschäfte in Neuburg dürfen nicht öffnen

Regnet habe ebenfalls nach Lösungen für die drei Betroffenen gesucht. Derzeit lassen die bayerischen Richtlinien aber leider keine Alternativen zu, sagt Regnet. Und auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling wurde inzwischen aktiv und versucht zu vermitteln. Nach aktuellem Stand ist aber noch ungewiss, wann das Modehaus Bullinger, Mediamarkt und K&L öffnen dürfen. Erst Ende April werden sich die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Merkel über Lockerungen beraten.

Einen kleinen Schritt zurück in die Normalität geht es am Montag beispielsweise für das Modehaus Brenner am Neuburger Schrannenplatz. Es sei jetzt an der Zeit, positiv in die Zukunft zu blicken, sagt Brenner-Geschäftsführer, Thomas Holatko. „Es war für den Modehandel eine ganz schockierende Nachricht“, beschreibt er die coronabedingten Schließungen ab Mitte März. Statt zurück will der Einzelhändler lieber nach vorne schauen. Zwar sei auch an seinem Modegeschäft die Krise nicht spurlos vorbeigegangen, aber sie habe auch neue Ideen geweckt.

Neuburger Händler sind digital unterwegs

In den vergangenen Wochen haben die lokalen Geschäftsleute viel Kreativität bewiesen, meint Holatko und verweist auf die zahlreichen Online-Angebote. Auch das Team vom Modehaus Brenner nutzte die Zwangspause, um neue Wege der Kundenbetreuung zu gehen. Auf den sozialen Netzwerken wie Facebook und Instagram, in einem Newsletter oder direkt per Textnachricht und Anruf blieben die Verkäufer mit ihren Stammkunden in Kontakt und belieferten sie mit neuesten Trends. Neuerdings wird das digitale Angebot sogar mit einer App für das Handy ergänzt. All die neuen Kanäle der Kundenberatung sollen auch in Zukunft weitergeführt werden.

Mit Maske begrüßt Geschäftsführer Thomas Holatko ab Montag die Kunden in seinem Modehaus. Bild: Stefan Holatko

Trotz all der digitalen Geschäftsmodelle freut sich Holatko wieder auf den Verkauf in der realen Welt. Dabei wird aber die Sicherheit großgeschrieben. „Der Kunde soll sich sicher fühlen“, sagt der Modehändler. Um dies zu erreichen, werden künftig verschieden Vorkehrungen getroffen. Das Verkaufsteam werde Handschuhe und Gesichtsmasken tragen. Außerdem stehe ein Desinfektionsspender zur Verfügung, erklärt der Geschäftsmann. An der Kasse und am Barbereich werde besonders auf die notwendigen Abstände geachtet. Ein extra montierter Spuckschutz aus Plexiglas schützt Kassierer und Kunden.

Neue Kollektionen warten auf die Kunden

Und auch dass sich nicht zu viele Kunden gleichzeitig im Geschäftsraum aufhalten, werden Holatko und sein Team im Auge behalten. „Ich denke, dass die Kunden Verständnis haben, wenn sie sich kurz gedulden müssen.“ Und das Warten lohnt sich: In allen Modegeschäften in Neuburg sind die Lager voll mit der neuen Frühlings- und Sommerkollektion.

Die Verluste durch die Schließung seien im sechsstelligen Bereich, sagt Fahrradhändler Thomas Dostal. Der angeordnete Verkaufsstopp fiel just in die umsatzstärkste Zeit für die Fahrradbranche. „Im Frühjahr werden neue Fahrräder gekauft“, sagt Dostal. Dass er die Einbußen noch wettmachen könne, glaube er nicht. Immerhin die Werkstatt und der Verkauf von Ersatzteilen durften während der Corona-Schließungen fortgeführt werden. Am Montag beginnt dann auch wieder der Verkauf von Fahrrädern. Um Kunden und Mitarbeiter zu schützen, werden beispielsweise die Lenker und Sattel der ausgestellten Fahrräder im Schauraum regelmäßig desinfiziert.

Fahrradgeschäfte und Autohäuser haben geöffnet

Und auch im Autohaus Böttcher wird am Montag der Verkaufsraum wieder für die Kunden offen sein. Ähnlich wie in der Fahrradbranche zählt auch in der Automobilbranche das Frühjahr zu der umsatzstärksten Zeit, erklärt Filialleiter Herbert Wiese vom Opel-Autohaus. Markierungen geben einen festen Kundenweg vor, sodass jederzeit ausreichend Abstand gehalten werde, nennt Wiese nur eine Hygienemaßnahme. Zudem werden alle Fahrzeuge vor und nach Probefahrten gründlich desinfiziert.

