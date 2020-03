Corona-Krise: Was Bürgermeister im Landkreis empfehlen

Plus Die Gemeindeverwaltungen in Neuburg-Schrobenhausen reagieren auf die Herausforderung der Corona-Krise. Landrat von der Grün beruhigt und setzt auf Krisenstäbe.

Die Kommunalwahl ist – bis auf die Stichwahlen – Geschichte und längst hat die allgegenwärtige Corona-Krise die Schlagzeilen zurückerobert. Waren Behörden und Verwaltungen Anfang der Woche teils noch mit der Auszählung beschäftigt, haben die Verwaltungen im Landkreis mittlerweile in den Krisenmodus geschaltet. Am Landratsamt tagen die Stäbe im Dauermodus und auch in den Rathäusern haben die Bürgermeister die Empfehlungen des Bayerischen Gemeindetags umgesetzt. Laut Landrat Peter von der Grün werden derzeit alle nötigen Maßnahmen und Szenarien durchgespielt.

Corona: Publikumsverkehr in den Rathäusern muss reduziert werden

Der kommunale Spitzenverband hat seinen über 2000 Städten, Märkten und Gemeinden Folgendes empfohlen, um Bund und Freistaat beim Kampf gegen das Coronavirus zu unterstützen: Publikumsverkehr in den Rathäusern auf ein absolut notwendiges Minimum reduzieren; unvermeidbare Besucher namentlich und mit Adresse erfassen, um gegebenenfalls eine Nachverfolgung der Kontaktpersonen durchführen zu können; ausreichende hygienische Maßnahmen in allen gemeindlichen Gebäuden ergreifen; zwar fallen Gemeinderatssitzungen nach derzeitigem Stand nicht unter den Begriff der verbotenen Versammlung oder Veranstaltung. Es wird jedoch empfohlen, Rats- und Ausschusssitzungen in den nächsten Wochen auf das absolut notwendige Mindestmaß zu reduzieren.

„Das war sehr hilfreich“, kommentiert Burgheims Bürgermeister Michael Böhm. „Das hat ein paar drängende Fragen beantwortet und gibt einem eine gewisse Sicherheit.“ Bereits am Freitag habe er das Rathaus geschlossen, doch darüber hinaus seien zum Beispiel rechtliche Dinge zu klären gewesen. „Ich denke, es stellt sich weniger die Frage, was ist richtig oder falsch. In so einer Ausnahmesituation kann man das erst später beurteilen. Wichtig ist, überhaupt etwas zu tun. Ich halte mich da an ein altes Sprichwort: In Gefahr und in der Not ist der Mittelweg der Tod.“ Und noch eine Maxime hat Michael Böhm aus seiner früheren Tätigkeit bei der Polizei. „Im Einsatz galt immer das Motto: Situation einfrieren, dann wird aus einer dynamischen eine statische Lage.“ Insofern gelte es jetzt, die Empfehlungen der Regierung Ernst zu nehmen und die sozialen Kontakte ein Stück weit zu reduzieren. „Ich baue da auf den gesunden Menschenverstand, dann wird eine Ausgangssperre auch nicht nötig sein.“

Virus: Auch in Bergheim sind öffentliche Gebäude gesperrt

Ähnlich sieht das sein Bergheimer Kollege Tobias Gensberger. Alle öffentliche Gebäude und das Gemeindezentrum hat er gesperrt. Für die Verwaltung hat er in Zusammenarbeit mit dem Feuerwehrkommandanten eine Notversorgung auf die Beine gestellt. Auch der Wasserzweckverband sei auf Notbetrieb umgestellt. „Und ich bin froh, dass wir in Bergheim einen Dorfladen haben“, erklärt der Rathauschef und rät: „Wer nicht einkaufen muss, der soll daheim bleiben und sich maximal im eigenen Garten bewegen.

Wir müssen jeden Luxus reduzieren.“ Wenn es zu viele unvernünftige Leute gebe, so glaubt er, werde eine Ausgangssperre kommen. Und noch etwas brennt Gensberger, der als ehrenamtlicher Bürgermeister auch noch im elterlichen Fuhrunternehmen tätig ist, unter den Nägeln. „Ich appelliere an alle Fahrer, das Ernst zu nehmen und sich von den Kollegen zu isolieren. Wir brauchen sie nötigst, denn wenn keine Lkws mehr fahren, bricht die Versorgung zusammen.“

In Schrobenhausen wird die Stadtratssitzung verschoben

Die Stadt Schrobenhausen hat am Mittwoch reagiert. Bürgermeister Karlheinz Stephan informierte, dass „zur Sicherheit für das Funktionieren unserer Kommune sowie zur Sicherheit der Beteiligten die für den 24. März geplante Stadtratssitzung um acht Tage auf den 31. März verschoben wird.“ Dabei sollen nur dringende und nicht verschiebbare Punkte behandelt werden, um die Zeit der Versammlung auf ein Minimum zu begrenzen.

In Königsmoos hat Rathauschef Heinrich Seißler die Ratschläge schon umgesetzt. „Das ist für alle eine neue Situation. Am Anfang steht man natürlich etwas verlassen da, aber wir haben uns unter den Bürgermeistern ausgetauscht und Maßnahmen ergriffen.“ Dazu gehört konkret, dass im Rathaus in Stengelheim vom achtköpfigen Team nur mehr vier Mitarbeiter Dienst tun, die anderen hat Seißler nach Hause geschickt. Der Betrieb könne so aufrecht erhalten werden. „Man kann hingehen oder anrufen, für unbedingt notwendige Dinge sind wir erreichbar, aber mit gebührendem Abstand. Ich hoffe, dass die Lage so bleibt und sich nicht verschärft. Jetzt können wir das noch stemmen. Jeder muss aber seinen Teil dazu beitragen und vorsichtig sein“, sagt er.