Corona-Lockerungen: Das Neuburger Stadtmuseum öffnet wieder

Nachdem es mehr als vier Monate geschlossen bleiben musste, kann das Stadtmuseum Neuburg seine Türen wieder öffnen. Dafür wurden sogar zwei Sonderausstellungen verlängert.

Ab kommenden Samstag, 13. März, ist das Stadtmuseum Neuburg nach über viermonatiger coronabedingter Schließung wieder geöffnet. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, wurde die Sonderausstellung „Die 50er und 60er Jahre in Neuburg“ verlängert und ist demnach noch bis zum 11. April im Erdgeschoss des Weveldhauses zu besichtigen. „Auch die dazugehörige Publikation ist wieder an der Museumskasse erhältlich“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Stadtmuseum Neuburg: Schlosslichter sind weiterhin zu sehen

Im Zweiten Obergeschoss sind außerdem die „Schlosslichter – Highlights und Glanzstücke aus der Residenz Neuburg“ zu sehen. Diese neue Sonderausstellung wurde Ende Oktober 2020 eröffnet und musste bereits kurz darauf wie das gesamte Museum schließen. Die Laufzeit ist ebenfalls bis zum 11. April geplant.

Der Besuch des Hauses ist ab Samstag wieder täglich – außer montags – zwischen 10 und 16 Uhr (nach 11. April bis 18 Uhr) möglich. Es gelten die bekannten Hygieneregeln wie das Tragen von FFP-Masken und das Abstandhalten von 1,5 Metern zu Besuchern, die nicht aus einem Haushalt stammen. Maximal 75 Personen dürfen sich gleichzeitig im Gebäude aufhalten; der Einlass wird durch die Kassenkraft reguliert. Möglichkeiten zur Handdesinfektion stehen bereit und für die regelmäßige Desinfektion von Oberflächen wird Sorge getragen.

Besuch im Stadtmuseum in Neuburg: Bitte mit Anmeldung

Auch wenn der Inzidenzwert unter 50 liegt, bittet das Museum Besucherinnen und Besucher nach Möglichkeit um Anmeldung unter der Rufnummer 08431/539053. Zum Schutz von deren Gesundheit und in Absprache mit dem hiesigen Gesundheitsamt werden vorsichtshalber auch die Kontaktdaten sicher erfasst.

Wer vorab virtuell durch die Ausstellung flanieren möchten, kann dies auch vom heimischen Bildschirm oder vom Smartphone aus tun: Der Link „Virtuelle Schlosslichter“ findet sich unter https://stadtmuseum-neuburg.de/de/willkommen. Auf dieser Webseite finden sich den weiteren Angaben zufolge auch alle weiteren Informationen für den Museumsbesuch. (nr)

