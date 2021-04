Corona-Party in Schrobenhausen: Polizei löst Feier auf

Mit einer kleinen Corona-Party hatten die Polizeibeamten in Schrobenhausen am Wochenende zu tun. Damit müssen die Beteiligten jetzt rechnen.

In Schrobenhausen mussten die Beamten am Wochenende eine Feier auflösen. Die Corona-Party hatte in einem Haus am Oberen Tor stattgefunden.

Polizei Schrobenhausen: Beamte hörten bereits im Treppenhaus laute Musik

Wie aus einem Bericht hervorgeht, konnten die Beamten schon im Treppenhaus die laute Musik hören. In der Wohnung, aus der die Musik kam, tummelten sich vier Personen aus vier verschiedenen Hausständen – was gegen die aktuell gültigen Infektionsschutzmaßnahmen verstößt. Die Feier wurde aufgelöst, alle müssen mit einem Bußgeld rechnen. (nr)

