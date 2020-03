Corona: Schulen, Kitas, Veranstaltungen - Was wird abgesagt?

Den Neuburger Jazzclub trifft das Coronavirus und die damit in Zusammenhang stehenden Maßnahmen in besonderer Form. Nun hat US-Präsident Donald Trump entschieden, nach Freitagmitternacht keine Menschen aus Kontinentaleuropa mehr einreisen zu lassen. Diese Frist veranlasste die Musiker der Ray Anderson’s Pocket Brass Band dazu, sofort wieder abzureisen, berichtet der Vorsitzende des Birdlands Manfred Rehm. Das Konzert am Samstag, 14. März, fällt also aus. Das Michael Musillami Trio hingegen wird am 13. März auftreten.



Das Konzert mit der Band JazzArt in der Rennbahn am Samstag, 14. März, entfällt. Im Gasthaus Rennbahn entfallen ebenfalls alle Probetermine des Neuburger Liederkranzes bis auf weiteres.

„Musik am Nachmittag" für Senioren am 15. April findet nicht statt. Für die Veranstaltung bemüht sich die Stadt Neuburg um einen Ersatztermin zu einem späteren Zeitpunkt.

Der Musikkabarett-Abend mit Winfried Frey am 21. März wird verschoben. Der neue Termin ist der 17. Oktober. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit, können aber auch zurückgegeben werden.

Das „Couchfestival Schrobenhausen 2020“, das vom 19. bis 22. März hätte stattfinden sollen, wird verschoben auf einen Termin im nächsten Frühjahr. Das für den 4. April geplante Kneipenfestival „Stadtschall“, das in verschiedenen Locations in Schrobenhausen veranstaltet worden wäre, findet ebenfalls nicht statt. Für alle Musikfans, die sich bereits ein Ticket für das Festival besorgt haben, gibt es eine Rückerstattung des Preises. Dazu sollen die Ticketbesitzer ihre Karte zur Verkaufsstelle zurückbringen, sie erhalten dann den gezahlten Preis zurück. Für Online-Tickets, die auf Eventbrite.de gekauft wurden, wird das Geld automatisch zurückerstattet.

Die Ausstellung von Kunst & Handwerk wird nach Aussagen der Organisatoren verschoben. Die Exposition hätte ursprünglich am 21. und 22.März im Pfarrzentrum in Schrobenhausen gastieren sollen. In der Alten Schweißerei in Schrobenhausen wird die Veranstaltung mit dem „Addnfahrer“ vom 14. März auf den 31. Juli verschoben. Karten behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.



Als Vorsichtsmaßnahme sagt die Stadtbücherei Ingolstadt alle Kindertermine im März ab. Wegen des Coronavirus hat die Stadt Ingolstadt das Theater mit allen Spielstätten bis 19. April geschlossen und auch das Georgische Kammerorchester Ingolstadt schließt sich an.

Auch das Konzert des Ingolstädter Motettenchors am Samstag, 14. März, wurde von den Veranstaltern aus Sicherheitsgründen abgesagt. Der Vorverkauf der Audi Sommerkonzerte in Ingolstadt startet nicht wie geplant am 13. März um 10 Uhr, sondern am 20. April um 10 Uhr.

Im Museum für Konkrete Kunst in Ingolstadt werden bis auf weiters alle Kinderveranstaltungen abgesagt.

Die Lesung „Selber sein – Vier Rebellinen aus drei Jahrhunderten“ am Freitag, 13. März, in Hessellohe entfällt ebenso wie alle anderen Veranstaltungen im Stadttheater und Schlösschen Hessellohe bis einschließlich 19. April. Dazu zählen auch die Aufführungen „Spatz und Engel“,„Die Kommandeuse“ und „Diese Nacht – oder nie“.

Die Ausstellungen im Residenzschloss und Marstallfoyer werden bis einschließlich 20. April geschlossen.

Die Tanzschule Taktgefühl setzt ab Montag, 16. März, alle Tanzkreise, Tanzkurse und Tanzveranstaltungen bis auf weiteres aus. Dazu gehört auch der traditionelle „Tanz in den Mai", der für Freitag, 8. Mai, im Gasthaus Vogelsang in Weichering geplant war.



Die Theatergruppe Oberhausen sagt sämtliche Vorführungen ihres diesjährigen Stücks ab.