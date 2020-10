vor 32 Min.

Corona: So wirkt sich Lockdown auf Neuburg und die Region aus

Plus Die Regierungserklärung wirft so manchen Stadtratsbeschluss um. In den Schulen gilt wieder Distanzunterricht. Auf Abstand würde auch gerne manche Kita-Erzieherin gehen.

Was heute gilt ist morgen schon wieder hinfällig. Das ist nur eine der Widrigkeiten, die die Corona-Pandemie mit sich bringt. Das gilt auch für einige der Beschlüsse, die am vergangenen Dienstag im Stadtrat getroffen wurden. Zumindest die Pläne von Gastwirt Manfred Enzersberger wurden mit den jüngsten Lockdown-Bestimmungen der Bundesregierung auf Eis gelegt. Zwar hatte der Stadtrat grünes Licht für ein Zelt im Außenbereich des Café Zeitlos gegeben – aus Berlin kam allerdings gestern die Order, dass die Gastronomie bundesweit im November schließen muss.

Keine unmittelbaren Auswirkungen haben die gestrigen Beschlüsse der Bundesregierung laut Pressesprecher Bernhard Mahler auf die Weihnachtsmarkt-Pläne der Stadt. Der Stadtrat hatte in seiner jüngsten Sitzung angekündigt, den Fieranten in der Vorweihnachtszeit zumindest eine Verkaufsfläche bieten zu wollen. „Allerdings kann man bei den Plänen nicht von einem Weihnachtsmarkt sprechen“, sagte Mahler, eher von einer Dult – ohne Musik und Getränke. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling möchte die letzte Hoffnung auf einen „Miniweihnachtsmarkt“ in Neuburg allerdings noch nicht ganz aufgeben. Dafür müsste die Zahl der Corona-Infizierten bis Dezember allerdings dramatisch zurückgehen. Für weitere Entscheidungen warten die Verantwortlichen von Stadtverwaltung und Stadtmarketing die Beschlüsse der Bayerischen Staatsregierung ab. „Nächste Woche werden wir uns dann zusammensetzen, und sehen, was möglich ist“, so Mahler.

Neuburg-Schrobenhausen: Schulen realisieren Distanzunterricht

Auch Schulen und Kindertagesstätten sind wieder vom Lockdown betroffen. Gesetzt den Fall, die Zahl der Neuinfektionen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bleibt weiterhin auf hohem Niveau, sprich bei einem Inzidenzwert von über 100, dann müssen die Schüler nach den Herbstferien wieder stärker auseinanderrücken. In den Grund- und Mittelschulen kann den Distanzunterricht jede Schule nach ihren individuellen Gegebenheiten organisieren, erklärt Schulamtsleiterin Ilse Stork. Sind die Klassen klein und kann zwischen den Schülern ein Abstand von 1,5 Metern gewährleistet werden, dann bleibt alles beim Alten. Auch wenn die Schulen interne Ausweichmöglichkeiten haben, um Klassen zu teilen, kann der Unterricht nach wie vor an der Schule stattfinden. Nur wenn der Platz nicht reicht, müssen Schüler vorübergehend wieder ins Homeschooling.

Die Grundschule in Bergheim ist beispielsweise so eine Schule, die ihre Schüler nicht nach Hause schicken muss. „Wir haben in der ersten Klasse so wenig Schüler, dass wir die Abstandsvorgaben locker einhalten können“, sagt Bürgermeister Tobias Gensberger. Eine Klasse mit 21 Schülern soll geteilt und in zwei nebeneinanderliegenden Klassenräumen von der Schulleiterin, die zugleich Klassleiterin ist, unterrichtet werden. Die anderen beiden Klassen können in der Turnhalle sowie einem sogenannten Notklassenzimmer, das um ein Drittel größer ist als übliche Klassenzimmer, unterrichtet werden.

Die Ausnahmeregelung im Landkreis, dass Grundschüler während des Unterrichts an ihrem Platz keine Masken aufsetzen müssen, endet mit dieser Woche. Ob sie nach den Herbstferien verlängert wird, steht derzeit noch in den Sternen, heißt es aus dem Landratsamt. Wenn nicht, dann heißt es nach den Ferien für alle Schüler wieder: Masken auf – es sei denn, der Inzidenzwert würde bis dahin unter 50 fallen, wovon nicht auszugehen ist.

Das Gymnasium in Neuburg setzt auf eigenverantwortliches Arbeiten

Auch an den weiterführenden Schulen wird nach den Herbstferien auf Distanzunterricht gesetzt. Das Descartes-Gymnasium und die Paul-Winter-Realschule beispielsweise werden ihre Klassen in zwei Gruppen teilen und tageweise wechselseitig unterrichten. Während man am Gymnasium auf eigenverantwortliche Hausarbeit im Homeschooling setzt, möchte die Paul-Winter-Realschule ihre „Heimschüler“ per Videoschalte zumindest zu den Hauptfächern dazuholen. Den anderen Schulen einen Schritt voraus ist die Maria-Ward-Realschule. Dort wurde der Distanzunterricht bereits Anfang der Woche eingeführt.

Während die Schulen wieder verstärkt auf Distanz setzen und strengere Maßnahmen umsetzen können, ändert sich in den Kindertagesstätten durch den Lockdown erst einmal nichts. Sie bleiben uneingeschränkt geöffnet. Obwohl die Corona-Ampel im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen schon länger auf dunkelrot steht, gilt für die Kindertagesstätten weiterhin nur Warnstufe gelb. Die Neuburger Rundschau hat nun ein anonymes Schreiben erreicht, in welchem Erzieherinnen fordern, dass auch ihre Belange in der Corona-Pandemie stärker geschützt werden sollen.

In dem dreiseitigen Brief geht es darum, dass das Personal in Kitas keinen Mindestabstand halten könne und permanent mit zahlreichen unterschiedlichen Haushalten Kontakt habe. „Wir fordern daher bei einem weiteren Lockdown eine Schließung der Krippen und Kindergärten (...), um das Infektionsrisiko einzudämmen und um uns zu schützen. (...) Jeder bekommt Schutz (...), aber wir, das pädagogische Personal, werden nicht einmal gefragt“, heißt es am Ende des Briefes, der auch ans Landratsamt verschickt wurde. Die Absender sind „viele besorgte und im Stich gelassene Erzieher, Erzieherinnen, Kinderpfleger und Kinderpflegerinnen“. Wie viele diese „vielen“ tatsächlich sind, bleibt unklar. Eine stichpunktartige Umfrage der NR im Landkreis jedenfalls hat ergeben, dass die Ansicht der anonymen Schreiber bei den Erziehern sehr umstritten ist.

Corona: Manche Erzieherinnen fordern eine Schließung, andere nicht

Katharina Fröhlich, Leiterin des Kindergartens St. Peter, vertritt zum Beispiel eine komplett gegenseitige Meinung. Sie hält das Ganze für „Jammern auf allerhöchstem Niveau“, denn: „Wir müssen nicht um unseren Job fürchten und keine Angst vor Kurzarbeit haben! Wir kriegen nach den Tarifverhandlungen künftig sogar mehr Geld!“ Fröhlich, die im September zwei ihrer Gruppen in Quarantäne schicken musste, weil sich ein Kind außerhalb der Einrichtung infiziert hatte, findet: „Wir als Erzieher sollten die Gesellschaft jetzt unterstützen und nicht noch mehr Panik verbreiten. Wir sollten für die Kinder da sein und ihnen ein Umfeld ohne Angst bieten.“ Jetzt sei die Zeit, kreative Lösungen zu finden. In St. Peter habe man beispielsweise einen zweiten Eingang geschaffen, um das Gedränge beim Bringen und Abholen der Kinder zu entzerren.

Cosima Wagner, Leiterin des Kindergartens Sonnenhügel in Neuburg, und Roswitha Karmann von der Kindertagesstätte St. Stephanus in Ehekirchen, zeigen für beide Seiten Verständnis. Wagner findet: „Das ist unser Job. Wenn ich Soldat bin, muss ich auch ins Kriegsgebiet.“ Gleichzeitig wünscht sie sich aber mehr Unterstützung von der Regierung. Sie denkt dabei an Corona-Schnelltests für Erzieher, damit diese bei leichten Krankheitssymptomen nicht sofort zuhause bleiben müssen – das verstärke nämlich den grundsätzlichen Personalmangel noch weiter. Außerdem schlägt sie das Aufstellen von Containern vor, um kleinere Gruppen bilden zu können. Karmann überlegt, ob man die Anzahl der Kinder nicht wieder auf den Nachwuchs von Eltern aus systemrelevanten Berufen beschränken könnte, wenn die Infektionszahlen weiter steigen.

Die Leiterinnen der Kindergärten und Krippen sind sich bewusst, dass unter den Mitarbeitern manche mehr und manche weniger Angst vor dem Virus haben – und manche von ihnen auch zu den Risikogruppen zählen. Dennoch appelliert Katharina Fröhlich an all ihre Kolleginnen: „Angst ist ein schlechter Ratgeber. Auch heute sind noch Sinn und Verstand gefragt.“ (mit hama)





