Corona-Test zu Ostern: Diese Termine gibt es in Neuburg

So mancher möchte zu Ostern einen Verwandten besuchen und sich dafür auf Corona testen lassen. Diese Termine gibt es im Neuburger Testzentrum.

Ein Besuch bei den Eltern oder den Großeltern zu Ostern – trotz der Corona-Pandemie und der steigenden Infektionszahlen möchte so mancher nicht auf familiäre Kontakte verzichten, erst recht nicht zum Osterfest. Um die Verwandtschaft nicht zu gefährden, kann man sich vor einem Besuch auf das Coronavirus testen lassen.

Corona-Tests in Neuburg: Diese Termine gibt es zu Ostern

Wer einen solchen Test bei sich durchführen lassen möchte, muss sich jedoch um einen Termin bemühen. Im Testzentrum Neuburg sind am Gründonnerstag alle Termine vergeben, teilt Organisator Bernhard Pfahler mit. Freie Kapazitäten gibt es noch am Karsamstag und am Ostermontag. Karfreitag sowie Ostersonntag wird es voraussichtlich keine Tests geben. Aufgrund aktueller Entwicklungen kann sich dies jedoch noch ändern, so Pfahler. (ands)

Termine für Coronatests unter: www.terminland.de/coronatest-nd-sob/

Lesen Sie auch: