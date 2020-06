vor 17 Min.

Corona-Teststelle gibt es weiter

Weil der Katastrophenfall in Bayern aufgehoben wurde, mussten die Spezialeinrichtungen den Marstall verlassen

Die Coronavirus-Teststelle des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen hält ihren Betrieb aufrecht. Das teilt das Landratsamt mit. Auch wenn die Infektionszahlen im Landkreis derzeit rückläufig sind (Stand Freitag sind 22 Personen infiziert), testet das Gesundheitsamt Neuburg weiterhin Kontaktpersonen von Infizierten und bleibt zudem für alle Eventualitäten gewappnet. Die Bayerische Staatsregierung hat zuletzt ein Testkonzept mit einer Ausweitung der Kapazitäten angekündigt.

Bereits am 15. März hat der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen seine erste Drive-In-Teststrecke für eine Reihentestung eingerichtet. Zwei Tage später konnte eine feste Einrichtung in einem öffentlichen Gebäude in Neuburg eröffnet werden. Die Teststelle, die zuletzt im Marstall in Neuburg ihren Sitz hatte, ist nun auf eine landkreiseigene Liegenschaft verlegt worden. Dieser Umzug wurde erforderlich, da durch die Aufhebung des Katastrophenfalls in Bayern der Landkreis nicht mehr ohne Weiteres Zugriff auf öffentliche Gebäude hat.

Auch die Fieberambulanzen im Marstall in Neuburg und im BRK-Zentrum in Schrobenhausen mussten mit Aufhebung des Katastrophenfalls zurückgebaut werden, die ebenfalls auf Basis des Katastrophenschutzrechts eingerichtet worden waren. Auch hier ist mit der Aufhebung des Katastrophenfalles die rechtliche Basis für Zugriff auf die nötige Infrastruktur sowie die Finanzierung weggefallen.

Beide Einrichtungen hatten am 30. März ihren Betrieb aufgenommen. Im Marstall hatten niedergelassene Ärzte die Möglichkeit, Patienten mit Corona-Symptomen außerhalb ihrer Praxisräume zu untersuchen, um so die weiteren Patienten sowie das Personal vor einer Ansteckung zu schützen. (nr)

