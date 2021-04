Corona-Testzentren in Neuburg und Schrobenhausen eröffnen

Am Montag, 26. April, eröffnen die beiden Schnelltestzentren in den Städten Neuburg und Schrobenhausen. Wie und wo man sich für einen Schnelltest anmelden kann.

Die Corona-Schnelltestzentren in der Parkhalle in Neuburg sowie der städtischen Dreifachturnhalle in Schrobenhausen starten ihren Betrieb am Montag, 26. April. Öffnungszeiten in beiden Einrichtungen sind Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 17 Uhr sowie am Samstag von 8 bis 12 Uhr.

Anmeldungen für Schnelltests sind ab sofort online unter diesem Link möglich. Auch telefonische können Termin unter der Nummer 08252/94 555 zu den Öffnungszeiten vereinbart werden. (nr)

