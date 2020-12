vor 17 Min.

Corona- Testzentrum passt Zeiten an

Hohe Nachfrage führt zu längerenÖffnungszeiten

Aufgrund einer konstant hohen Nachfrage nach Corona-Abstrichen hat sich die Geschäftsleitung des Kreiskrankenhauses als Betreiber des Testzentrums dazu entschieden, die Öffnungszeiten anzupassen. Ab sofort können Landkreisbürger von Montag bis Freitag von 15 bis 19 Uhr das kostenlose Testangebot in der Rinderhofer Breite 11 (ehemaliger Pennymarkt) in Mühlried in Anspruch nehmen.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, möchte der Betreiber des Testzentrums den Interessierten so ermöglichen, auch außerhalb üblicher Bürozeiten einen Abstrich machen zu lassen. „Die gelockerten Kontaktbeschränkungen über Weihnachten sollten möglichst wenig Potenzial für ein erhöhtes Ansteckungsgeschehen im Landkreis bieten. Ein Test kurz vor dem Familientreffen zu Weihnachten bietet Sicherheit für alle Beteiligten“, so Dr. Holger Koch, Geschäftsführer der Klinik. Gesondert wird das Testzentrum an Heiligabend und am zweiten Weihnachtsfeiertag von 9 bis 13 Uhr geöffnet sein.

Einen Termin zur Testung kann man bevorzugt per Online-Buchungsportal über www.terminland.de/coronatest-nd-sob vereinbaren. Auch Sondertermine werden hier zur Buchung bereitgestellt. Sollte am gewünschten Tag keine Terminauswahl mehr möglich sein, so sind für diesen Tag alle Termine ausgebucht. Nach erfolgreicher Terminvereinbarung erhält man eine Bestätigungsmail mit Informationen zum weiteren Ablauf. (nr)

Neue Öffnungszeiten im Corona-Testzentrum ab 15. Dezember: Montag bis Freitag 15 bis 19 Uhr – Gesonderte Terminfenster: Donnerstag, 24. Dezember, 9 bis 13 Uhr, Samstag, 26. Dezember, 9 bis 13 Uhr

