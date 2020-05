vor 56 Min.

Corona-Update: Die Situation im Landkreis

Zum Stand Samstag, 2. Mai (17 Uhr), liegt die Zahl der Menschen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, bei 271. Davon gelten 190 Personen wieder als gesund. 13 Personen, die an Covid-19 erkrankt waren, sind verstorben.

In Ingolstadt haben sich laut Gesundheitsamt Ingolstadt insgesamt bereits 414 Personen mit Covid-19 infiziert (Stand 3. Mai, 14:30 Uhr). Davon gelten 276 als bereits genesen. Erkrankt sind aktuell 108 Personen. 30 Personen, die an Covid-19 erkrankt waren, sind verstorben. Im Vergleich zum Vortag kamen keine Neuinfizierten hinzu.

Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen hat außerdem in einer Dezentralen Asyl-Unterbringung in Schrobenhausen eine Reihentestung auf das Coronavirus durchgeführt. Nachdem ein Bewohner am 30. April positiv gemeldet wurde, nahm das Gesundheitsamt Abstriche der direkten Kontaktpersonen des Erkrankten und isolierte die betroffenen Personen umgehend. Am 1. Mai 2020 wurden alle weiteren Bewohner der gesamten Unterkunft abgestrichen. Von den insgesamt 44 Getesteten sind bislang 18 Personen positiv. Die mit Covid-19 Infizierten sowie deren direkte Kontaktpersonen (Kategorie 1) sind unter Quarantäne gestellt. (nr)

