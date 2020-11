vor 37 Min.

Corona: Weniger Neuinfektionen

Zahl im Landkreis ist gesunken

Die Zahl der Menschen, die sich im Kreis Neuburg-Schrobenhausen neu mit dem Coronavirus infiziert haben, ist gesunken. Das Gesundheitsamt meldet am Montag (12 Uhr) lediglich zwei Neuinfektionen. 13 Personen sind nach Angaben der Behörde wieder genesen. Damit sind aktuell 217 Landkreisbürger mit SARS-CoV-2 infiziert. Im Kreiskrankenhaus Schrobenhausen werden derzeit acht bestätigte Coronavirus-Patienten behandelt, sowie sechs Personen mit Verdacht auf COVID-19. In der KJF Klinik St. Elisabeth Neuburg werden derzeit acht bestätigte Coronaviruspatienten betreut. Einer davon wird intensivmedizinisch beatmet. Akut Infizierte gibt es vor allem in Neuburg (59), Schrobenhausen (50), Karlshuld (26), Königsmoos (26), Gachenbach (8), Ehekirchen (6), Burgheim, Oberhausen und Waidhofen (alle 5). (nr)

