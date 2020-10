17:45 Uhr

Corona-Zahlen im Landkreis steigen: Wieder Maskenpflicht an Schulen

In den vergangenen sieben Tagen haben sich 42 Personen im Landkreis mit dem Virus infiziert. Der Warnwert ist damit überschritten. Deshalb gelten ab Donnerstag wieder Einschränkungen.

Die Corona-Neuinfektionen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen steigen und steigen. Von Montag auf Dienstag wurden dem Gesundheitsamt weitere acht Neuerkrankungen gemeldet. Damit sind aktuell 45 Landkreisbürger infiziert. Weil allein in den vergangenen sieben Tagen 42 neue Coronavirus-Infektionen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gemeldet wurden, hat das Landratsamt nun die Reißleine gezogen und regulierende Maßnahmen angeordnet. Anlass dafür ist die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz, also die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einem Zeitraum von sieben Tagen. Diese liegt aktuell bei 43,3 und überschreitet somit den Signalwert von 35.

Ab dem morgigen Donnerstag, 15. Oktober, bis zunächst einschließlich 21. Oktober gelten im Landkreis folgende Regelungen:

Die Teilnehmerzahl für Veranstaltungen, die üblicherweise nicht für ein beliebiges Publikum angeboten oder aufgrund ihres persönlichen Zuschnitts nur von einem absehbaren Teilnehmerkreis besucht werden (insbesondere Privatveranstaltungen wie z.B. Hochzeiten, Beerdigungen, Geburtstage, Vereins- und Parteisitzungen), wird auf maximal 50 Personen in geschlossenen Räumen begrenzt.

Es wird dringend empfohlen, in privaten Räumen keine Feierlichkeiten mit mehr als 25 Teilnehmern durchzuführen.

Die Schüler sowie die Lehrkräfte an weiterführenden Schulen ab der Jahrgangsstufe 5 werden zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung auch während des Unterrichts verpflichtet, wenn dort der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht gewährleistet werden kann. Ausnahmen hiervon sind nur unter Maßgabe des § 1 Abs. 2 der 7. BayIfSMV zulässig.



Da sich die Neuinfektionen nicht auf bestimmte Geschehnisse bzw. Personengruppen eingrenzen lassen, durch die keine weiteren Infektionsketten zu erwarten wären, gelten die Maßnahmen für das gesamte Landkreisgebiet.

Von den aktuell 45 Infizierten stammen neun Personen aus Schrobenhausen, acht aus Neuburg, sieben aus Königsmoos, fünf aus Aresing, vier aus Langenmosen, drei aus Burgheim, jeweils zwei aus Berg im Gau, Gachenbach und Waidhofen und jeweils eine aus Brunnen, Ehekirchen und Karlshuld. Insgesamt haben sich seit Beginn der Coronavirus-Pandemie im Landkreis 490 Personen infiziert. (nr)

