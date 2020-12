09:14 Uhr

Corona im Kreis Neuburg-Schrobenhausen: Lage entspannt sich etwas

Laut aktuellen Zahlen des RKI entspannt sich die Corona-Lage im Kreis Neuburg-Schrobenhausen etwas. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist gesunken.

Zuletzt kratzte der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bei der Sieben-Tage-Inzidenz knapp an der 200er-Marke. Am Donnerstag lag der Wert noch bei mehr als 190 (lesen Sie hier mehr dazu). Das Überschreiten der 200er-Marke hätte weitere Einschränkungen im öffentlichen Leben zur Folge. Laut den aktuellen Corona-Zahlen des RKI (Stand 11. Dezember, 0 Uhr) hat sich die Situation in der Region jedoch leicht entspannt.

Die Corona-Zahlen im Kreis Neuburg-Schrobenhausen

Demnach ist die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf 151,1 gefallen. Nach Angaben des RKI ist im Vergleich zum Vortag sogar kein einziger neuer Corona-Fall hinzugekommen. Auch einen Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gibt es in der Region aktuell nicht zu verzeichnen.

Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sinkt

Laut LGL liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen noch bei 193,21. Dieser Wert stammt jedoch vom 10. Dezember, 8 Uhr.

Corona-Zahlen: Bundesweit gibt es neue Höchststände

Deutschlandweit ist der Trend am Freitagmorgen ein anderer. Laut Zahlen des RKI gab es noch nie so viele Corona-Neuinfektionen und Todesfälle wie aktuell. Aktuell gibt es bundesweit 29.875 neue Corona-Fälle - noch nie gab es in Deutschland so viele bestätigte Corona-Neuinfektionen an einem Tag. Außerdem vermeldet das RKI mit 598 neuen Todesfällen ebenfalls einen neuen Höchststand. (nr)

