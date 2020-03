vor 45 Min.

Corona im Landkreis: Mehr als 40 Infizierte

Das Gesundheitsamt meldet weitere Corona-Fälle im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Die Zahl derer, die sich mit dem Virus infiziert haben, steigt damit auf 44.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen sind weitere Personen an COVID-19 erkrankt. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, wurden damit bislang 44 Personen positiv auf das neue Coronavirus (SARS-CoV-2) getestet.

Zwölf der Erkrankten sind in Schrobenhausen gemeldet, elf in Neuburg, sieben in Königsmoos sowie vier in Karlskron. Die weiteren Erkrankten stammen aus Burgheim, Ehekirchen, Oberhausen, Rohrenfels und Waidhofen. Drei Patienten sind stationär untergebracht. Die weiteren betroffenen Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. (nr)

