Corona in Kliniken und Heimen: So ist die Lage im Landkreis

Plus In Deutschland verschärft sich die Corona-Pandemie immer mehr – auch in einigen Pflegeheimen im Landkreis greift das Virus verstärkt um sich. Die Kliniken in der Region schlagen derzeit noch keinen Alarm.

Von Luzia Grasser und Elena Winterhalter und Elisa-Madeleine Glöckner

Wenn der Karlshulder Bürgermeister Michael Lederer über die Arbeit der Pflegekräfte im Seniorenzentrum der Gemeinde spricht, dann ist ihm anzumerken, dass ihn das Thema bewegt. Kein Wunder. In der Einrichtung leben rund 60 Bewohner – 26 von ihnen wurden positiv auf das Coronavirus getestet. Laut Gesundheitsamt sind davon vier bereits wieder genesen. Hinzu kommen neun infizierte Pflegekräfte. Die Situation ist ernst und vor allem ein Kraftakt für diejenigen Pflegerinnen und Pfleger, die sich darum kümmern, dass die Senioren weiter versorgt werden. „Man kann nur den Hut ziehen vor diesem Einsatz”, sagt Michael Lederer – zum wiederholten Mal. „Die Pflegekräfte gehen an ihre Leistungsgrenze.”

Das Seniorenzentrum in Karlshuld ist auf zwei Stockwerke aufgeteilt. Bisher haben sich, so Lederer, der sich fast täglich bei der Leitung nach dem Stand in der Einrichtung erkundigt, nur Bewohner aus dem unteren Stockwerk angesteckt. In dem betroffenen Stockwerk sind nur drei der 29 Senioren nicht positiv getestet worden. Sie befinden sich in ihren Zimmern in Quarantäne, müssen aber natürlich weiterhin betreut werden. Es braucht keine besondere Fantasie, um sich vorzustellen, mit welchen Schutzmaßnahmen die Pflege infizierter Personen verbunden ist. Die Bilder kennt man aus dem Fernseher: Ganzkörper-Schutzanzüge, Masken, Handschuhe. Außerdem müssen die Ausfälle der Kollegen in Quarantäne kompensiert werden – ein Kraftakt.

Seniorenheim in Schrobenhausen: 29 Bewohner positiv getestet

Auch in Schrobenhausen ist die Situation angespannt. Wie das Gesundheitsamt mitteilt, sind in einem Seniorenheim in Schrobenhausen 29 Bewohner positiv getestet worden. Elf davon sind genesen und drei Personen sind verstorben. In einer weiteren Einrichtung sind zwei Mitarbeiter positiv getestet worden. Die Ergebnisse der Reihentestung der Bewohner stehen hier noch aus.

Ein Szenario wie in Karlshuld oder Schrobenhausen blieb Klaus Müller, Leiter des Pflegeheims St. Augustin in Neuburg, bisher erspart. Allerdings sind auch hier die Befürchtungen vor einem Ausbruch in der Pflegeeinrichtung, in der 107 Bewohner leben und an die 100 Mitarbeiter beschäftigt sind, eher größer als im Frühjahr. „Wir sind alle in Habachtstellung. Die Pfleger und wir als Leitung”, sagt Müller. Was fehle, sei das Licht am Ende des Tunnels. Die Situation drückt die Moral auf allen Ebenen.

Schnelltests sollen Mitte der Woche an Einrichtungen geliefert werden

Auch das Verständnis der Angehörigen sei strapaziert. „Insgesamt sind die Menschen weniger gewillt, jetzt noch mal die Entbehrungen in Kauf zu nehmen.” Bereits im Frühjahr hatte sich die Einrichtung bemüht, den Bestand an technischen Geräten beispielsweise mit Tablets aufzustocken, um den Bewohnern so die Möglichkeit zu geben, auch in Zeiten eingeschränkter Besuchsmöglichkeiten den Kontakt zu Freunden und Angehörigen zu halten. „Leider werden diese Angebote kaum angenommen”, sagt Müller. Auch seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter täten ihr Bestes, um den Bedürfnissen der Bewohner gerecht zu werden. „Vereinsamen muss bei uns niemand”, betont Müller, der sich immer wieder mit Vorwürfen konfrontiert sieht, die Heimleitungen würden die Menschen vereinsamen lassen und von der Außenwelt abschirmen.

Sicherheit und vor allem eine gewisse Beruhigung würden Reihentestungen bringen. Der Antrag dafür liegt beim Gesundheitsamt. Aus dem Landratsamt heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung, man wolle die Schnelltests bis Mitte dieser Woche an die Einrichtungen ausliefern. Es müsse allerdings ein Arzt die Testungen beaufsichtigen.„Wenn wir testen könnten, dann wäre das ein erheblicher Gewinn an Sicherheit. Besonders für kommende Entscheidungen der Einrichtungsleitung”, sagt Müller.

Lage in den Krankenhäusern in Neuburg und Schrobenhausen relativ entspannt

Dass die Infektionszahlen auf hohem Niveau sind, spiegelt sich aktuell in den meisten Kliniken der Region nicht wider – jedenfalls noch nicht. Wie zum Beispiel Stephan Seeliger als Ärztlicher Direktor und Pandemiebeauftragter der KJF Klinik Sankt Elisabeth berichtet, werden in Neuburg aktuell sieben Corona-Patienten behandelt, davon zwei intensivmedizinisch. Ausgeschöpft sind die Kapazitäten der Klinik damit noch nicht. Die meisten Patienten sind auf der Normalstation untergebracht. Für Covid-19-Fälle sind dort insgesamt 22 Plätze freigehalten. Diese Zahl, sagt Stephan Seeliger, könne jederzeit erweitert werden. Auf der Intensivstation stehen acht Plätze bereit. „Bei Bedarf können vier weitere Intensivplätze eingerichtet werden.“ Das Personal auf der Intensivstation aufzustocken, sei bisher nicht notwendig gewesen. Auch geplante Operationen mussten coronabedingt nicht verschoben werden.

Ähnlich entspannt zeigt sich die Lage am Kreiskrankrankenhaus in Schrobenhausen. Stefanie Schmid von der Pressestelle schildert auf Nachfrage, dass dort gerade acht bestätigte Corona-Fälle – keiner davon intensivpflichtig – behandelt werden. Erfreulicherweise, sagt sie, seien aktuell nur wenige Beatmungen notwendig. Ohnehin seien schwere Krankheitsverläufe in Schrobenhausen eher selten. Generell beherbergt die Intensivstation momentan neun Intensivbetten. Alle wären für Coronapatienten geeignet, zusätzliche könnten geschaffen werden, erklärt Stefanie Schmid. „Limitierend ist immer das Pflegepersonal.“ Das aber könne gegebenenfalls verschoben werden.

Klinikum Ingolstadt: 17 Patienten auf gerontopsychiatrischer Station positiv

Im Ingolstädter Klinikum steigt die Zahl der Covid-19-Patienten immer mehr an – auch wenn nach Auskunft von Geschäftsführer Andreas Tiete der Höchststand vom Frühjahr (damals lagen 67 Infizierte im Krankenhaus) noch nicht erreicht ist. Aktuell werden im Klinikum 55 Covid-19-Patienten behandelt, davon werden sechs auf der Intensivstation beatmet. Aktuell werden fünf Stationen zur Versorgung von Infizierten genutzt, bei Bedarf kann aufgestockt werden. Die Intensivstation ist bislang noch nicht an ihre Grenzen gekommen. „Unsere Intensivbetten sind bisher nur zu einem geringeren Teil durch Covid-19-Patienten belegt“, sagt Tiete. Aktuell gibt es am Klinikum 36 Intensivbetten, weitere zehn Plätze könnten noch eingerichtet werden.

Allerdings ist eine Station am Klinikum massiv von einem Corona-Ausbruch betroffen. Wie das Klinikum mitteilte, sind auf der gerontopsychiatrischen Station 17 von 18 Patienten infiziert. Auch sieben Mitarbeiter sind betroffen. Die Station wurde mittlerweile komplett isoliert. Am Wochenende sei es nach Auskunft eines Klinikumsprechers zu einem Todesfall auf der Station gekommen. Der stehe aber nach derzeitigem Kenntnisstand nicht in einem ursächlichen Zusammenhang mit Covid-19.

