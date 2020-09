11:24 Uhr

Coronavirus-Infektion an Neuburger Wirtschaftsschule

An einer Handvoll Schulen im Landkreis wurden Corona-Fälle gemeldet.

In einer Klasse der Wirtschaftsschule in Neuburg ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Was bisher bekannt ist.

In Neuburg ist ein weiterer Schüler positiv auf Covid-19 getestet worden. Das teilt das Landratsamt in einer Meldung mit. Vom Gesundheitsamt wurden bereits alle nötigen Schritte in die Wege geleitet, heißt es weiter.

Die gesamte Schulklasse befindet sich in Quarantäne und wird in dieser Woche zweimal vom Gesundheitsamt getestet .Sollten diese beiden Tests negativ sein, ist ein Schulbesuch wieder möglich. (nr)

