vor 18 Min.

Coronavirus im Seniorenheim

Sechs Bewohner und zwei Mitarbeiter positiv getestet. Haus steht unter Quarantäne

Im Seniorenheim der Banater Schwaben sind sechs Bewohner und zwei Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden. Von weiteren Bewohnern und Mitarbeitern stehen Testergebnisse noch aus.

Die Reihentests waren veranlasst worden, nachdem am Freitag eine 94-jährige Bewohnerin des Heims positiv getestet worden war. Die Frau, die an verschiedenen Vorerkrankungen litt, war mit Symptomen in ein Krankenhaus im Landkreis Eichstätt eingeliefert worden, wo sie am Sonntag gestorben ist.

Das gesamte Heim wurde vom Gesundheitsamt Ingolstadt unter Quarantäne gestellt. Die im „Notfallplan für Pflegeeinrichtungen“ vorgesehenen Maßnahmen wurden sofort umgesetzt und weitere Schutzmaßnahmen ergriffen, unter anderem sind Personal und Bewohner mit zusätzlicher Schutzausrüstung ausgestattet worden. Das Gesundheitsamt steht in ständigem Kontakt mit der Heimleitung.

Dr. Siegfried Jedamzik als zuständiger Versorgungsarzt der Führungsgruppe Katastrophenschutz, die Heimaufsicht der Stadt und die Task-Force Infektiologie des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit sind in die Maßnahmen eingebunden.

Wie das Gesundheitsamt meldet, gibt es in Ingolstadt (Stand Montagnachmittag) 160 positiv getestete Personen. Genesen sind bis dahin 51 Personen, gestorben vier. Summiert ergeben sich für Ingolstadt damit 215 Fälle. Das Klinikum meldete am Montagnachmittag 56 Patienten, die mit einem nachgewiesenen Coronavirus behandelt werden. Elf sind auf der Intensivstation, 45 isoliert auf der Infektionsstation. (nr)

