vor 33 Min.

Coronavirus in Neuburg: Schüler sind oft uneinsichtig

Sie treffen sich in Gruppen, obwohl genau das in Zeiten von Corona verboten ist. Vor allem Jugendliche verstoßen gegen die Kontaktverbote.

Von Claudia Stegmann

Das Wetter am Wochenende war alles andere als corona-freundlich: Es war sonnig, es war mild – da ist es nur verständlich, dass es die Menschen nach draußen gedrängt hat. Trotz Ausgangsbeschränkungen ist das nach wie vor erlaubt – sofern man alleine oder mit Menschen unterwegs ist, mit denen man in einer Wohnung lebt. Doch nicht alle halten sich an diese Vorgaben.

Es sind vor allem immer wieder junge Leute, die sich über die staatlichen Anordnungen hinwegsetzen. Erst am Sonntag hat die Polizei Neuburg einer Gruppe von sechs Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 17 Jahren am Volksfestplatz einen Platzverweis erteilen müssen. Sie müssen sich nun wegen Verstößen gegen das Infektionsschutzgesetz verantworten.

Coronavirus: Polizei Neuburg geht Hinweisen der Bürger nach

Die Polizei kontrolliert das Einhalten der Ausgangsbeschränkungen, so gut sie kann. Am Wochenende sei die Neuburger Inspektion 18 Sachverhalten nachgegangen, sagt PI-Leiter Norbert Bachmaier. Da ging es nicht nur um unerlaubte Treffen, sondern unter anderem auch um die Überprüfung von Gaststätten. „Der überwiegende Teil der Bevölkerung verhält sich regelkonform“, sagt Bachmaier. Doch bei der Polizei gingen auch immer wieder Anrufe ein, dass sich Menschen nicht an die Ausgangsbeschränkungen und die damit einhergehenden Kontaktverbote halten würden. „Und dabei handelt es sich vor allem um junge Leute.“

Die Beamten würden diesen Hinweisen stets nachgehen, doch nicht immer erwischen sie die Uneinsichtigen in flagranti, wie etwa im Falle der Gruppe am Volksfestplatz. Auch der Neuburger Rundschau wurden Bilder zugespielt, wonach am Sonntagnachmittag etwa zwölf Schüler zusammen auf der Alten Burg waren. Eine strengere Kontrolle, wie sie etwa von dem anonymen Fotografen gefordert wird, kann die Polizei dabei nicht gewährleisten, wie Bachmaier sagt. „Es gibt einfach zu viele Plätze, an denen sich junge Leute treffen können.“

In Ingolstadt gibt es Lautsprecherdurchsagen zu den Ausgangsbeschränkungen

Auch in Ingolstadt haben sich die meisten Bürger an die nach wie vor gültigen Ausgangsbeschränkungen gehalten. Sowohl das städtische Ordnungsamt als auch die Polizei zeigen sich zufrieden mit der Einhaltung der Allgemeinverfügung in Ingolstadt. Die Polizei war am Samstag vor allem an den „Hotspots“, wie dem Klenzepark und dem Baggersee, präsent und hat unter anderem mit Lautsprecherdurchsagen auf die Einhaltung der gültigen Regelungen hingewiesen. Beanstandungen habe es nur wenige gegeben, teilte die Stadt Ingolstadt mit.

