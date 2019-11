Cosplay: Aus dem Reich der Fantasie

Plus Hannah Blei aus Rennertshofen ist Cosplayerin. Sie fertigt aufwendige Kostüme, um sich in Figuren aus Comics, Zeichentrick- oder Fantasy-Filmen zu verwandeln.

Barbie, Prinzessin Leia aus „ Star Wars“ oder Bellatrix Lestrange aus „ Harry Potter“. Hannah Blei hat sich schon in jede dieser Persönlichkeiten verwandelt. Zum Verwechseln ähnlich sieht sie dann dem Original. Kleidung, Haare, Make-up, selbst Gestik und Mimik – alles stimmt. Hannah Bleis große Leidenschaft ist Cosplay. Der Begriff setzt sich aus den beiden englischen Wörtern „Costume“ und „Play“ zusammen und bezeichnet eine aus Japan stammende Fanpraxis, bei der Figuren aus Mangas, Animes und Fantasy-Filmen nachgeahmt und präsentiert werden. Cosplay ist eine Mischung aus Schauspielern und Modeln – und gleichzeitig fast schon eine Form von Kunst, für die man viel handwerkliches Geschick braucht.

Hannah Bleis bislang aufwendigstes Cosplay: Belle aus „Die Schöne und das Biest“. Bild: Reflektierte Wahrheit

Blaue Langhaarperücke, rosa Kontaktlinsen, lange künstliche Wimpern, beige Klamotten und eine Art rot-goldenes Korsett – so gekleidet öffnet Celia Cosplay, das ist Hannah Bleis Künstlername, die Haustür. Für das Gespräch mit unserer Zeitung hat sie dieses Kostüm gewählt, weil sie es verhältnismäßig „schnell“ nach Feierabend anziehen konnte – in ungefähr 45 Minuten. Bei aufwendigeren Cosplays braucht sie, um sich fertigzumachen, rund zwei Stunden. Die 22-Jährige aus Rennertshofen ist gelernte Floristin, arbeitet im Familienbetrieb mit. Nun sitzt sie in ihrem bunten Outfit – Shampoo aus der Manga-Serie „Ranma 1/2“ – im Haus der Eltern, wirkt irgendwie fehl am Platz und gleichzeitig so, als fühle sie sich rundum wohl in dieser dörflichen Umgebung. Auf dem Tisch liegen Süßigkeiten aus Japan, erst vor Kurzem ist Hannah Blei von ihrer mittlerweile dritten Japan-Reise zurückgekommen. Das Land hat es ihr angetan – so wie die ganze Cosplay-Szene.

Hannah Blei stöbert durch ihren vollen Kleiderschrank in ihrem Zimmer in Rennertshofen, verkleidet ist sie als Shampoo. Bild: Dorothee Pfaffel

Hannah Blei: „Ich bin ein schräger Vogel“

„Ich bin ein schräger Vogel“, gibt die Rennertshofenerin unumwunden zu. Eine Tagträumerin, die gerne in eine Fantasiewelt abtaucht. Schon als Kind beziehungsweise Jugendliche habe sie Mangas gelesen und sich im Fernsehen Anime-Serien angesehen, erzählt die Rennertshofenerin. „Digimon“ gefiel ihr besonders gut, später avancierte „Fullmetal Alchemist“ zu ihrer Lieblingsserie. Außerdem ist sie ein Fan der Comic-Figur Iron-Man. Kurz nach ihrem 18. Geburtstag fuhr sie auf ihre erste so genannte „Convention“, eine Veranstaltung, auf der sich Gleichgesinnte treffen. Das war die Leipziger Buchmesse, wo es eine eigene Halle für Liebhaber von Comics, Mangas, Cosplay und Animes gibt. Die Rennertshofenerin fand sofort Freunde in der Community, die als sehr offen und tolerant gilt. Man kann sein wer man will und wie man will – deshalb tummeln sich in der Szene auch viele Homosexuelle und Transgender sowie Menschen aus den unterschiedlichsten Alters- und Berufsgruppen.

Gruselig: Hannah Blei als böse Hexe Bellatrix Lestrange aus den Harry- Potter-Filmen. Bild: Cleo Cos

Damals, 2015, trug Hannah Blei noch ein aus mehreren Einzelteilen „zusammengekauftes“ Kostüm als „Winry Rockbell“. Jetzt, ungefähr vier Jahre später, wäre das unvorstellbar. 36 Cosplays hat die Rennertshofenerin inzwischen schon angefertigt, manche davon sind keiner Comic- oder Film-Figur nachempfunden, sondern komplette Eigenkreationen. Das Nähen hat sie sich selbst beigebracht. Die Großeltern – der Opa ist Schneidermeister, die Oma Schneiderin – geben Tipps.

Das teuerste Cosplay hat sie bislang 600 Euro gekostet

Hannah Bleis bislang aufwendigstes und teuerstes Cosplay ist Belle aus „Die Schöne und das Biest“. 600 Euro Materialkosten und sechs Wochen Arbeit jeden Abend hat sie in dieses Kostüm gesteckt. Tausende von Glitzersteinen hat sie einzeln auf den selbst genähten Rock geklebt. Das Ergebnis ist ein Mädchen-Traum aus Gold. Das Foto-Shooting dazu fand an einer ebenso traumhaften Location statt: in der Münchner Residenz. Weder Cosplayer noch Fotografen verlangen Geld für die Shootings, erklärt die 22-Jährige, dafür hat danach jeder die gleichen Rechte an den Bildern. In der Regel ist es für beide Seiten ein Hobby, es gibt aber auch berühmte Cosplayer, die damit Geld verdienen. Cosplays werden nur bei Foto-Shootings, Foto-Walks oder Conventions getragen. Keinesfalls an Fasching, wie der Laie denken könnte. Damit hat diese Szene überhaupt nichts zu tun, betont Hannah Blei. Ganz im Gegenteil: Auch wenn sie sich als Kind zu Fasching gern als Prinzessin verkleidet hat, bleibt sie mittlerweile in der fünften Jahreszeit eher genervt zuhause. Die wertvollen Kostüme bleiben im Schrank. Viel zu viel Angst hätte die 22-Jährige, dass jemand ihr ein Glas Wein oder Bier darüber schüttet. „Das Verhältnis zum Kostüm ist bei Cosplayern ein ganz anderes“, sagt die Rennertshofenerin. Die Wertschätzung sei viel größer.

Dieses Cosplay ist frei erfunden und ein Design von Hannah Blei. Sie nennt die Figur Guardian of the Moon. Bild: A.Z. Productions

Wer in Hannah Bleis vollen Schrank blickt, versteht sofort, wovon sie spricht. Jedes einzelne Stück ist mit viel Liebe zum Detail gearbeitet. Selbst die Perücken sind nicht einfach fertig gekauft, sondern oft aus verschiedenen Modellen zusammengefügt – damit die Frisur auch das nötige Volumen oder die gewünschte Länge hat. Accessoires wie Schwerter oder das Korsett, das sie gerade trägt, formt die 22-Jährige aus speziellen Modelliermaterialien, die sich „Worbla“ und „Foam“ nennen. Diese bewahrt sie in ihrem Bastelzimmer auf, in dem auch zwei Nähmaschinen stehen, und eine Schneiderpuppe, an der bereits das nächste Projekt hängt: Belles Winterkleid.

So sieht Hannah Blei im Alltag aus. Sie kommt aus Rennertshofen, ist im dortigen Festspielverein aktiv und reitet gerne. Bild: Siegel Photography

In Rennertshofen gibt es neben Hannah Blei noch eine weitere Cosplayerin

Auch wenn die Cosplay-Szene seit den 1990er Jahren Einzug in Deutschland hält, ist sie hier in der Region noch nicht sehr ausgeprägt. Gerade mal eine andere Cosplayerin kennt Hannah Blei im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen: die 32-jährige Sabrina Fackler, genannt Sakuya Kira, ebenfalls aus Rennertshofen. In Ingolstadt gebe es schon mehr, vor allem aber in Köln und Düsseldorf. Deshalb müssen die Rennertshofenerinnen immer sehr weit fahren, um ihr Hobby ausleben zu können. Beide würden sich wünschen, dass sich auch in ihrem Landkreis eine Szene bildet. Die Schlösser in der Altstadt oder in Grünau wären super für Foto-Shootings geeignet, findet Sabrina Fackler.

Schon nächstes Jahr könnten die Cosplayerinnen eine Plattform in Neuburg bekommen. Die Mut-zum-Hut-Initiatorin und Künstlerin Ute Patel-Mißfeldt möchte den Kult aus Japan nämlich in die Hutschau integrieren.

Wer sich für Cosplay interessiert, kann über die Internetseite celiacosplay.jimdo.com Kontakt zu Hannah Blei aufnehmen. Dort gibt es auch weitere Fotos. Bilder von Sabrina Fackler stehen auf ihrer Facebook-Seite unter www.facebook.com/Sakuya.Kira2707/.