09:48 Uhr

Crash im Grünstreifen: Frau übersieht Auto beim Überholen in Neuburg

Die Polizei wurde am Mittwochnachmittag zu einem Unfall in Neuburg gerufen.

Eine Neuburgerin überholte einen vor ihr fahrenden Lastwagen, doch es kam ihr ein Wagen entgegen. Der wich aus, dann passierte das Unglück.

Am Mittwoch, 10. März, gegen 16 Uhr war eine 39-Jährige in der Nördlichen Grünauer Straße in Neuburg unterwegs. Als ein vor ihr fahrender Lastwagen am Fahrbahnrand anhielt, wollte die Frau den Lkw überholen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 33-jährige Frau aus Oberhausen, die mit ihrem Wagen entgegen kam, heißt es im Polizeibericht. Die 33-jährige wich aus und kollidierte im rechten Grünstreifen mit einem Baum.

Bei der Kollision wurde die Oberhausenerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand geschätzter Schaden in Höhe von 3000 Euro.

