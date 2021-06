50 Künstler für zuhause

Florian Herold entwickelt ein Kartenspiel zur Unterstützung Kunstschaffender

50 Künstler im eigenen Wohnzimmer, und das ganz coronakonform. Das möchte der Neuburger Spieleentwickler Florian Herold mit einem Brettspiel erreichen, welches ab August erhältlich sein wird. Denn das Kartenspiel ist eine Art Beruferaten, nur dass es sich bei den Personen auf den kleinen Spielkarten um echte Künstler handelt – die mit diesem Spiel unterstützt werden sollen.

Die triste Zeit für etwas Gutes nutzen, das ist grob gesagt die Idee, die hinter dem neuen Brettspiel von Herold steht, wie der Spielemacher erklärt. Denn mit dem Kartenspiel namens „Lampenfieber“ sollen die Künstler aus ihrer Zwangspause geholt werden und wieder ins Bewusstsein der Bürger gelangen.

Der Fokus liegt dabei auf mittelständischen hauptberuflichen Kunstschaffenden, die vom Künstlereinkommen abhängig sind. Aus der Region nehmen Kerstin und Sepp Egerer, Georg Thaller, der den Werbesong für das Projekt aufgenommen hat, und der gebürtige Neuburger Winfried Frey teil. „Das letzte Jahr war sehr trostlos. Aber statt zu betteln, wollen wir die Leute wortwörtlich mit an den Tisch holen“, sagt Herold mit Blick auf das Projekt „Lampenfieber“.

Denn bei „Lampenfieber“ sind die Rollen vertauscht. Statt den Künstlern werden diesmal die Spieler, also das eigentliche Publikum, auf die „Bühne“ geschickt. Das Spiel beinhaltet 50 Karten, jede beschreibt einen der teilnehmenden Künstler. Ohne den Namen zu verraten, muss jeweils ein Spieler in die Rolle des gezogenen Künstlers schlüpfen und diesen so interpretieren, dass die Mitspieler erraten können, um wen es sich handelt. Wer drei Punkte ergattert hat, darf sich Sieger des Spiels nennen.

Auf diese Weise werden die Künstler und ihr Publikum miteinander vernetzt und die Spieler lernen die Kunstschaffenden ihrer Region besser kennen, so die Idee hinter dem Spiel.

Wie eng die zukünftigen Spieler und die Künstler miteinander verknüpft sind, zeigt sich jedoch bereits, bevor das Spiel erhältlich sein wird. Immerhin muss das Projekt über Crowdfunding zunächst finanziert werden. „Es sind rund 20.000 Euro erforderlich, um genügend Spiele produzieren zu können“, meint Herold. Pro Spiel rechnet er mit Produktionskosten von vier bis fünf Euro. Wie erfolgreich das Spiel vertrieben werden kann, hängt also von der Zahl der Unterstützer ab.

Über den Internetlink www.startnext.com/lampenfieber kann man das Projekt mittels Geldspenden unterstützen. Je Spendensumme wartet ein Dankeschön auf den Unterstützer. Wer die Künstler und das Spiel beispielsweise mit 25 Euro fördert, erhält selbst ein Exemplar, ein zweites wird an einen Künstler für den späteren Weiterverkauf geschickt. Wer das Projekt unterstützen möchte, hat noch bis Ende Juni Zeit. So lange ist die Crowdfunding-Aktion zunächst angelegt.

Bis dahin hoffen die teilnehmenden Künstler vor allem, dass das Projekt ihre Arbeit wieder ins Rollen bringt. „Durch die Pandemie war ein Teil von uns abgeschnitten, der nicht leben konnte“, sagt Sängerin und Schauspielerin Michaela Wild. Durch das Kartenspiel sei nicht nur das Netzwerk der Künstler untereinander aktiviert und intensiviert worden. Das Besondere sei, dass das Publikum aktiv ins Bühnengeschehen eingebunden werde. Dadurch kann der Kunstbetrieb nach dem langen Stillstand wieder ins Laufen gebracht werden, so die Hoffnung der teilnehmenden Künstler.