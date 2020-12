09.12.2020

DEL-Urteil am Mittwoch

ERC Ingolstadt: Welche Strafe bekommt Pietta?

Am Dienstag tagte der Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey-Liga, um über ein mögliches Strafmaß gegen Daniel Pietta zu entscheiden. Die Liga hatte ein Ermittlungsverfahren gegen den neuen Angreifer des ERC Ingolstadt wegen eines unsportlichen Verhaltens im Testspiel bei den Straubing Tigers (6. Dezember) gegen seinen Gegenspieler Sena Acolatse eingeleitet.

Wie bereits berichtet, soll Pietta in der 54. Minute beim vorzeitigen Gang in die Kabine (nach einer Schlägerei bekamen er und Acolatse eine Disziplinarstrafe aufgebrummt, womit bei der verbleibenden Spielzeit die Partie für beide beendet war) den dunkelhäutigen Straubinger Verteidiger mit einer „Affenarmgeste“ rassistisch beleidigt haben. Einen Vorwurf, den der 34-jährige gebürtige Krefelder jedoch von sich weist. In einer offiziellen Stellungnahme auf der Homepage des ERC Ingolstadt gibt Pietta zwar zu, diese Geste gemacht, damit jedoch nicht seinen direkten Widersacher, sondern die gesamte Tigers-Bank adressiert zu haben. Ihm sei jedoch bewusst, dass die Geste durchaus anderweitig interpretiert werden könne, woraufhin er sich sowohl beim Gegner als auch Acolatse selbst entschuldigte.

Die Panther selbst kündigten am Dienstagabend offiziell an, etwaige arbeitsrechtliche Schritte gegen Pietta zu prüfen. Diese könnte von einer Abmahnung bis zur Kündigung reichen. Das DEL-Urteil soll am Mittwoch folgen. (nr)

