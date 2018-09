14.09.2018

DGB ließ Bürger schon mal wählen

Es ging um Kernforderungen der Gewerkschaft

Neuburg/Schrobenhausen Der DGB-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen führte mit weit über 100 Passanten auf den Wochenmärkten in Neuburg und Schrobenhausen eine „Probewahl“ durch: Analog zur Wahl am 14. Oktober hatten die Passanten nur ein Kreuz, um für eine der Kernforderungen des DGB Bayern zur Landtagswahl zu votieren. Und ganz oft hörten Gerda Werner (IG Metall) und Robert Huber (GdP) von den Passanten „Aber da ist doch alles wichtig!“.

Wie es in einer Pressemitteilung heißt, kreuzten gut 40 Prozent der Befragten an, dass der neue Landtag sich für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum einsetzen muss. DGB-Organisationssekretär Christian De Lapuente überrascht das nicht: „Auch wenn die Arbeitsplatzsituation in der Region natürlich sehr gut ist, ist es für Arbeitnehmer mit erheblichem Aufwand verbunden, eine bezahlbare Unterkunft zu finden.“

Bereits deutlich abgeschlagen auf Platz zwei landete die Gewerkschaftsforderung nach gebührenfreier Bildung und Kinderbetreuung. Gerda Werner betont: „Für uns Gewerkschafter ist es nicht hinnehmbar, dass Kinder aus ärmeren Verhältnissen bereits von Beginn an beim Thema Bildung benachteiligt werden.“ Und diese Benachteiligung ziehe sich oftmals durch das ganze berufliche Leben hindurch. Bayern ist nur eines von nur zwei Ländern in Deutschland, das für die Arbeitnehmer keinen Bildungsurlaub kennt. Deshalb ziehe sich dieses Problem durch das ganze Arbeitsleben, weist De Lapuente auf ein entscheidendes Detail hin. „Und mit der geringeren Rente ist es oft besonders schwierig, die vertraute Wohnung auch im Lebensabend noch bewohnen zu können.“ (nr)

Themen Folgen