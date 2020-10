vor 25 Min.

Dachvielfalt in Bergheim

Plan„Luckerberg II“ beschäftigt Gremium. So soll in Bergheim gebaut werden

Von Anna Hecker

Flache oder spitze Dächer, ein Baum alle paar Meter oder doch ein anderer Zugang zum Grundstück? Beim Bebauungsplan „Luckerberg II“ musste der Bergheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend nachjustieren. Schnell zeigte sich, dass alle Sitzungsmitglieder eine gemeinsame Vision verfolgen, wie das neue Baugebiet aussehen soll.

Der Geschäftsstellenleiter Stefan Gößl von der Verwaltungsgemeinschaft Neuburg stellte die verschiedenen Verbesserungsvorschläge für den Bebauungsplan vor. Große Einigkeit zeigte das Gremium, als es um einen zentralen, optischen Aspekt vom „Luckerberg II“ ging. Vonseiten der Ortsplanung des Landratsamtes Neuburg-Schrobenhausen wurde die Bebauung mit Satteldächern empfohlen, da diese auch im Baugebiet „Luckerberg I“ angebracht wurden und so ein harmonisches Ortsbild erhalten bliebe. Da das Gremium jedoch eine moderne Bauweise bei „Luckerberg II“ ermöglichen möchte, hält man an dem ursprünglichen Plan fest, neben Satteldächern auch Walmdächer und Pultdächer in dem neuen Baugebiet zuzulassen.

Wie die Grünflächen am „Luckerberg II“ gestaltet werden sollen, waren sich die Räte einig: Der aktuelle Plan sieht einen ausreichenden Baumbestand vor, der sich an der Baumauswahl des Landratsamts orientieren wird. Bergheims Bürgermeister Tobias Gensberger (DGB) wies lediglich darauf hin, dass er eine feste Abstandsregel für die Bepflanzung vermeiden möchte, da dies das Bauvorhaben seiner Meinung nach deutlich verkomplizieren würde. Das Gremium schloss sich der Meinung des Gemeindeoberhauptes an.

Andere Aspekte bedurften deutlich detaillierterer Ausführungen durch Gößl. Dazu gehörte der Einwand des Landesamtes für Denkmalpflege, der sich um die Lage des Baugebiets drehte, die sich im Bodendenkmal „Siedlung und Körpergrab der Latènezeit“ befindet. Sollten demnach historisch wertvolle Funde gemacht werden, müsse eine Sondergenehmigung für den Bau erfolgen, erklärte Gößl.

Trotzdem hielt das Gremium einstimmig am Erschließungsplan fest, was Gößl auch damit begründete, dass bereits 65 Prozent der Baufläche erworben werden konnten.

Themen folgen