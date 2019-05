16:45 Uhr

Damit Rettungskräfte Drohnen sicher einsetzen können

Wie ein riesiges Insekt schwebte die Drohne der Feuerwehr Pfaffenhofen über dem Bauhof in Eichstätt. Ihre Bewährungsprobe bestand sie bei der Bekämpfung des Großbrandes in der Raffinerie bei Vohburg. Ausgestattet ist sie mit zwei Kameras, eine davon eine Wärmebildkamera.

Plus Katastrophenschutzkräfte arbeiten mit der Deutschen Flugsicherung an einem Pilotprojekt, um Drohnen sicher zu machen. Was es mit den GPS-Trackern auf sich hat.

Von Manfred Dittenhofer

Sie klingen wie große Insekten und sie sehen auch so aus. Riesige Libellen, schwarz und orange, tummelten sich am Wochenende über Eichstätt. Am Samstag schien sich ein Nest von ihnen im Kreisbauhof über Eichstätt zu befinden. Denn an diesem Tag haben sich die Drohnen-Piloten von Feuerwehren und technischem Hilfswerk (THW) aus der Region 10 mit Vertretern der Deutschen Flugsicherung und der Bundeswehr getroffen, um bei einem Pilotprojekt mitzuarbeiten, das die Drohnenfliegerei sicherer machen soll. Vor allem die Gefährdung von bemanntem Flugverkehr soll mit der neuen Technik, die die Feuerwehren in Eichstätt und Neuburg und der THW in Pfaffenhofen nun testen, ausgeschlossen werden.

Thomas Ahlers von der Deutschen Flugsicherung, David Vogel vom Katastrophenschutz beim Landratsamt Eichstätt und Drohnen-Pilot und Feuerwehrmann Michael Drätzl (von links) zeigen das Gerät, das die Situation im Luftraum übermittelt: das bodenbasierte System zur Lageerfassung. Bild: Manfred Dittenhofer Die Rede ist von einem GPS-Tracker, der an die Drohnen angebaut wird. Michael Drätzl vom Kreisfeuerwehrverband Eichstätt und selbst Drohnen-Pilot, hatte den Informationstag organisiert. Er erklärte, wieso die kleinen ferngesteuerten Flieger so wichtig für die Feuerwehr sind: „Drohnen sind für uns ein wichtiges Hilfsmittel, um Brandherde und Glutnester zu lokalisieren. Dann können wir die Löschkräfte gezielter und damit effektiver einsetzen. Aber auch bei der Personensuche haben wir sie schon eingesetzt oder zur Spurensicherung bei einem Flugzeugabsturz.“ Wo Drohnen zum Einsatz kommen, fliegt oft auch ein Rettungshubschrauber So wichtig eine Drohne sei, so sicher müsse sie betrieben werden, so Drätzl weiter: „Aber dort, wo wir sie einsetzen, kommt oft auch ein Rettungshubschrauber angeflogen.“ Kein Problem, wenn das der Pilot der Drohne weiß. Und hier greift das neue System. Der Tracker vermittelt dem Drohnen-Piloten ein Luftlagebild auf seinem Display an der Fernsteuerung. So kann er Flugzeuge und Helikopter viel eher erkennen und entsprechend reagieren. Die Drohne muss immer ausweichen, denn der bemannte Luftverkehr hat immer Vorfahrt. Das Herzstück kommt an die Drohne. Ein Tracker, der die Position der Drohne via Mobilfunk an die Deutsche Flugsicherung meldet. Bild: Manfred Dittenhofer Feuerwehren der Region haben nun ihre Fluggeräte mit diesen Trackern ausgerüstet und werden nun ihre Drohnen bei Übungen und auch im Einsatzfall mit dieser neuen Technik nutzen. Die Erkenntnisse sollen dann im August mit der Deutschen Flugsicherung ausgewertet werden, wie deren Vertreter Thomas Ahlers in Eichstätt erklärte. „Bei der DFS haben wir viele Systeme, um ein Luftlagebild zu erstellen. Dieses System kann auch von Drohnen-Piloten genutzt werden, damit diese frühzeitig und damit entspannt anderem Luftverkehr ausweichen können.“ Da die Radaranlagen vor allem in niedrigen Höhen nicht alles erfassen würden, seien die Tracker, die einmal pro Sekunde die Position der Drohne via Mobilfunknetz an die DFS melden, ein wichtiges Mittel, um den Drohnenverkehr überhaupt erfassen zu können. Außerdem wird dem Drohnen-Piloten mithilfe des sogenannten „Ground Based Situational Awarness System“ (Bodenbasiertes System zur Lageerfassung) die Position des Flugverkehrs rund um seinen Einsatzort übermittelt. Auf dem Display der Fernsteuerung erhält der Drohnen-Pilot ein Luftlagebild, das ihm hilft, frühzeitig anderen Flugverkehr in seiner Nähe zu erkennen. Bild: Manfred Dittenhofer Drohnenflüge müssen den Nato-Flugplätzen gemeldet werden Mit großem Interesse verfolgten auch Repräsentanten des Fliegerhorstes Neuburg und des Flugplatzes Manching die ersten Tests. Die beiden Militärflugplätze befinden sich in einer Kontrollzone, in der Drohnenflüge grundsätzlich, egal in welcher Höhe, bei der örtlichen Flugsicherung am Flugplatz angemeldet werden müssen. Auch Hauptmann Thomas Kerkoff, der als Fluglotse auf dem Neuburger Kontrollturm arbeitet, sieht in den Trackern eine große Hilfe, den Flugverkehr mit Drohnen sicherer zu machen. „Wir hatten bisher Gott sei Dank noch keinen Zwischenfall mit einer Drohne.“ Selbst außerhalb solcher besonderen Sperrgebiete rund um Flugplätze gelten strenge Regeln für Drohnen, wie Thomas Ahlers von der DFS erläuterte. Nicht über 100 Meter, nicht über Krankenhäusern, Bundesverkehrswegen und öffentliche Gebäuden und mit Kamera an Bord nicht über bewohntem Gebiet. Und er betonte: „Der Pilot muss immer mit seiner Drohne ausweichen, wenn diese etwa Flugzeugen oder Hubschraubern nahe kommt.“

