vor 45 Min.

Damit Schüler sicher durch den Straßenalltag kommen

An den Verkehrssicherheitstagen lernen Schüler die Gefahren der Straße kennen. Dabei spielt das Smartphone eine große Rolle.

Von Johannes Bahr

Ein Autofahrer verursacht einen Verkehrsunfall, bei dem ein Lkw von der Straße abkommt und dessen Fahrer stirbt. Im Blut des Pkw-Besitzers wird Alkohol nachgewiesen. Welche Strafe erwartet den Unfallverursacher? Mit solchen Fragen und weiteren Themen beschäftigen sich die Schüler aus dem Landkreis am Dienstag und Mittwoch im Rahmen der Verkehrssicherheitstage an der Mittelschule Neuburg.

Insgesamt 665 Teilnehmer aus 29 Klassen erfahren, wie sie sich im Fall eines Unfalls verhalten sollen und welche Gefahren der Konsum von Alkohol und Drogen mit sich bringt. Seit 1996 finden die Tage einmal im Jahr statt. Der Erste Vorsitzende der Kreisverkehrswacht Neuburg, Ingolf Süß, ist seit Anfang an dabei. „Da es an den Schulen keine eigenständige Verkehrserziehung in solch einer Form gibt, veranstalten wir diese Aktionstage, um die Inhalte komprimiert näherbringen zu können“, erklärt Süß.

Verkehrssicherheitstage: Gefahr durch Smartphones

16 Stationen mit unterschiedlichen Themenblöcken sind in der ganzen Schule verteilt. Neben Vorträgen haben die Schüler auch die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Der Aufprallsimulator deutet zwar nur an, wie viel Kraft bei einem Unfall auf den Körper einwirkt. Für die Insassen des Simulators ist es aber genug, um das starke Gefühl des Aufpralls nachzuvollziehen. Neben dem „Klassiker“ – dem Überschlagsimulator – müssen Schüler innerhalb des Kettcar-Parcours „Tippen Tötet“ feststellen, wie groß die Ablenkung durch Smartphones im Auto tatsächlich ist.

Generell hat Süß den Eindruck, dass das Programm gut angenommen wird: „Wenn man in die Klassen geht, ist es still, alle hören zu. Anfangs finden es die Jugendlichen noch lustig. Je weiter der Vormittag allerdings fortschreitet, desto betroffener werden sie.“

Auch Drogen Thema bei den Verkehrssicherheitstagen

Dazu trägt unter anderem der Vortrag der Kriminalpolizei Ingolstadt bei. Während der Beamte von seinen Erlebnissen im Kontakt mit Drogen und deren Opfern erzählt, verfolgen die Schüler seine Worte mit ernsten Blicken. Wie schnell Rauschgift von der Polizei entdeckt werden kann, beweist dagegen die Schäferhündin Cora. Die sechsjährige Polizeihündin ist darauf trainiert, Drogen an den entlegensten Orten entdecken zu können. So auch die in einem Smart versteckten Mittel. Cannabis im Handschuhfach, Haschisch im Tankdeckel oder Ecstasy hinter dem Nummernschild. Innerhalb kürzester Zeit findet die Hündin die in Plastik eingewickelten Mittel, bevor sie ihre Belohnung vom Beamten erhält.

