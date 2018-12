18.12.2018

Damit die Zuhörer dem Alltagsstress entfliehen

Wie sich der Männergesangverein Karlshuld und zwei Kirchenchöre von Weihnachtsliedern im Radio abheben

Wer sehnt sich nicht in dieser oft durch Hektik gekennzeichneten Vorweihnachtszeit nach einer Auszeit? Für die Besucher des Konzerts ging dieser Wunsch in Erfüllung. Der Männergesangverein Harmonie (Leitung Alexander Strahl) sowie die Kirchenchöre von Karlshuld und Untermaxfeld (Leitung Margit Boxberger) präsentierten während des Adventskonzerts in der Christuskirche in Karlshuld eine bunte Mischung aus adventlicher und weihnachtlicher Musik.

Nach einer Einführung auf der Orgel folgte der erste Teil unter dem Motto „Advent – Lieder von der Erwartung“. Nach Überleitung mit einem Text zum Thema Nächstenliebe ging es mit „Alpenländischen Weisen“ weiter. Lieder wie „Herbergssuche“, „Es wird scho glei dumpa“ sowie Andachts- und Adventsjodler stellten einen wohltuenden Kontrast dar zu den mehr oder weniger weihnachtlichen Songs aus dem Radio.

Den nächsten Abschnitt bestritt der Männergesangverein allein, wobei er die Besucher mit Weihnachtsliedern aus England, Italien, Spanien und der Karibik erfreute. „Feliz Navidad“, das Jose Feliciano 1970 komponierte, stellte dabei das bekannteste dar und sprach mit der Textzeile „I wanna wish you a merry christmas“ vielen aus dem Herzen.

Im Schlussteil wechselten sich der Männergesangverein und die Kirchenchöre mit deutschen Weihnachtsliedern ab. Besonders die stimmungsvollen „Es ist ein Ros entsprungen“ und „Stille Nacht“ ließen die Zuhörer wieder fühlen, wofür die Vorweihnachtszeit eigentlich stehen sollte – für Ruhe und Besinnung.

Den krönenden Abschluss bot „Zu Betlehem geboren“, da hier Chöre sowie Konzertbesucher gemeinsam einstimmten. An das Lied schloss sich langanhaltender Applaus an. (nr)

