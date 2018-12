04.12.2018

Dank an die Burgheimer Sänger

Ehrung zur Cäcilienfeier

Die heilige Cäcilia ist die Schutzpatronin der Kirchenmusik und so ist es ein schöner Brauch, nach dem Gottesdienst zu ihrem Gedenken diejenigen zu ehren, die sich aktiv in der Kirchenmusik engagieren. So luden Organistin Lucia Schmalbach-Müller und Chorleiter Max Blei vor Kurzem zur Cäcilienfeier.

Nach dem Gottesdienst überreichte Dekan Pfarrer Werner Dippel als Dank auch im Namen des Amts für Kirchenmusik am Bischöflichen Ordinariat Augsburg an die langjährigen Sänger und Musiker kleine Präsente. Dabei bedankte sich Dekan Dippel auch dafür, dass die Musiker den Gottesdiensten und Beerdigungen einen würdevollen Rahmen verleihen.

Drei Sänger und zwei Musiker wurden für ihren Dienst bei der Burgheimer Kirchenmusik gesondert geehrt. Christine Lanz singt seit nunmehr 30 Jahren im Burgheimer Kirchenchor und Georg Neubauer seit 35 Jahren. Luise Meir gehört dem Chor schon seit 55 Jahren an und alle drei Sänger sind eine verlässliche Stütze in der Burgheimer Kirchenmusik. Organistin Lucia Schmalbach-Müller begleitet den Chor seit zehn Jahren an der Orgel und Max Blei leitet seit 1998 Kirchenchor und -musiker.

Ihnen allen dankte Dekan Pfarrer Werner Dippel und hoffte, dass alle aktiven Sänger und Musiker der „Musica sacra“ noch lange erhalten bleiben. (tbb)

