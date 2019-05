16:58 Uhr

Darum ist die Verkehrswacht so wichtig

Die Verantwortlichen präsentieren mit der Polizei die Unfallzahlen im Landkreis. Worauf besonders zu achten ist und welche Veränderungen es geben wird.

Von Xaver Habermeier

Autos, Lastwagen, Busse, Fußgänger, Fahrradfahrer und als neues Gefahrenpotenzial dazugekommen sind E-Bikes – die Straßen werden immer voller. Vor allem Kinder und Senioren sind zunehmend gefährdet. Glücklicherweise gibt es Verkehrswachten, die sich mit Präventivmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Polizei um mehr Sicherheit im Straßenverkehr kümmern. Der nachhaltige Erfolg von Projekten der Kreisverkehrswacht Neuburg-Schrobenhausen sei nicht messbar. Aber die unverzichtbare Arbeit spiegelt sich bei der Mitgliederversammlung in Reporten und Statistiken sowie einer Auflistung der vorbeugenden Kampagnen wider.

Das Treffen leitete Polizeihauptkommissar Franz Sailer mit Unfallzahlen ein. Zwar sei die Anzahl der Unfälle im Jahr 2018 minimal zurückgegangen, aber landkreisweit sei diese mit 2842 sehr hoch. Dabei waren im Raum Neuburg zwei Tote zu beklagen und in Schrobenhausen sieben. Hoch sei auch die Anzahl der Unfallfluchten mit über 830. Hierzu berichtete Sailer von einer 35-prozentigen Aufklärungsquote. Anschließend hob er das Motto „Fahr Rad, aber sicher“ heraus. Wegen der vielen Unfälle mit Elektrorädern betonte die Polizei, wie wichtig es ist, Verkehrsregeln einzuhalten, die Geschwindigkeit anzupassen und einen Schutzhelm zu tragen, was aber noch keine Pflicht ist.

Kreisverkehrswacht: Zahlreiche Fortbildungen

Ingolf Süß, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht, listete das Spektrum seiner ehrenamtlichen Mitarbeiter und Projektleiter auf. Schwerpunkte seien die unverzichtbare Arbeit von derzeit rund 250 Schulweghelfern und die Verkehrssicherheitstage für die zehnten Klassen des Landkreises: „An dieser Aktion waren vergangenes Jahr 32 Klassen mit über 900 Schülerinnen und Schülern beteiligt.“ Außerdem verwies der Vorsitzende auf die Aus- und Fortbildungen für die Verkehrssicherheit in den Kindergärten, Schulen und für Senioren. Eine nachhaltige Resonanz erfährt beispielsweise die Polizei bei der Schulung vieler Heranwachsender. Jugendverkehrserzieher Winfried Schwarz ist für Aus- und Weiterbildungen zuständig. Vergangenes Jahr nahmen bei ihm 558 Vorschulkinder in 28 Kindergärten an der Verkehrserziehung teil. Außerdem wurden viele Kinder bei der Radfahrausbildung und im Verkehrsgarten eingewiesen. Daneben führen Fahrschulen ein Schulbustraining durch – vom richtigen Verhalten im Bus und an den Haltestellen und bis hin zum toten Winkel.

Geschäftsführer und Projektleiter Peter Schulz deutete das Fahrsicherheitstraining „Könner durch Erfahrung“, das im Berichtszeitraum 2018 für 42 Gruppen durchgeführt wurde, als wichtigen Faktor für die Verkehrssicherheit. „Mitgemacht haben nicht nur Motorrad- und Autofahrer, sondern auch die Lenker von Sonderfahrzeugen, wie die von Feuerwehren“, sagte Schulz.

Verkehrswacht: Vorsitzender Ingolf Süß wird aufhören

120 Mitglieder hat die Kreisverkehrswacht. „Das dürfen mehr sein, auch die Anzahl der Aktiven, das sind derzeit zehn“, sagte Schulz. Landrat Peter von der Grün und Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling lobten die Kreisverkehrswacht als ein unverzichtbares Stück Sicherheit im Straßenverkehr. Ingolf Süß wird nach 26 Jahren an der Spitze der Gruppe im kommenden Jahr aufhören: „Mit 77 Jahren darf man das.“

