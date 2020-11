vor 38 Min.

Darum will Uniper das Wasser der Donau höher stauen

Auch am Kraftwerk Bergheim (Bild) will Uniper mit 30 Zentimeter mehr Aufstau die Stromausbeute verbessern.

Plus Die Uniper GmbH will in Bergheim und Bertoldsheim höher aufstauen. Der Probebetrieb soll fünf Jahre dauern. Was die Bürgermeister der Anliegergemeinden vom Betreiber verlangen.

Von Winfried Rein

Stauzielerhöhung – das Thema geistert seit Jahren durch Behörden und Kommunalpolitik. Kraftwerksbetreiber Uniper will mit seinen Anlagen Bergheim und Bertoldsheim die Donau um 30 beziehungsweise 20 Zentimeter höher aufstauen, um mehr elektrischen Strom zu erzeugen. Dazu soll jetzt ein Probebetrieb anlaufen, der bis zu fünf Jahre dauert.

Der lange Zeitraum wird deshalb gewählt, weil das Landratsamt Neu-burg-Schrobenhausen als Genehmi-gungsbehörde alle Eventualitäten erkunden will. Dazu gehören ein kompletter Jahreszyklus, Hochwas-ser, Niedrigwasser und vielleicht auch wieder mal ein strenger Winter.

Bei Niedrigwasser im Stausee Bertoldsheim tauchen in dem ursprünglich 2,2 Millionen Kubikmeter umfassenden Stau neben Inseln auch Schlammberge auf.

Parallel dazu lässt Uniper in vorerst 44 Messstellen das Grundwasser beobachten. Für eventuell betroffene Gebäude gebe es Beweissicherungsverfahren. Die Vorbereitung des Probestaus laufe in Abstimmung mit den Anliegergemeinden, versichert Theodorus Reumschüssel, Pressesprecher der Uniper Wasserkraft GmbH. Und weil man in der Corona-Zeit auf Versammlungen weitgehend verzichtet, bietet der Antragsteller im Internet Informationen und Fragemöglichkeiten unter https://www.uniper.energy/de/stauziel-donau an.

Stauseen Bergheim und Bertoldsheim sollen höher aufgestaut werden

Das Vorhaben des Staustufenbetreibers scheint logisch: Wenn man das Wasser in den Stauseen Bergheim und Bertoldsheim etwas höher aufstaut, erreicht man schneller die 550 Kubikmeter Wasser pro Sekunde, die zum Vollbetrieb der drei Kaplan-Turbinen benötigt werden. Das wird mit Hilfe des sogenannten Schwellbetriebs ohnehin praktiziert, wenn die Donau zu wenig Wasser bringt.

Die Anrainer wollen vor allem keine Nachteile für den Grundwasserspiegel und für den Hochwasserschutz. „Das Management bei Hochwasser ist das Wichtigste und muss gesichert bleiben“, betont Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling. Außerdem verlangt er eine sorgfältige Kontrolle der Grundwasserströmungen während des Höherstaus. „Grundsätzlich aber“, so der CSU-Politiker, „halte ich die Stromerzeugung durch Wasserkraft für die umweltfreundlichste und nachhaltigste Methode der Energiegewinnung.“

Uniper staut bereits jetzt höher

Sein Parteifreund Georg Hirschbeck will da nicht unbedingt widersprechen. Der Rennertshofener Bürgermeister verlangt im Namen der Marktgemeinde die wasserwirt-schaftliche Begleitung des Probe-staus und „volle Transparenz“ für die Bürgerschaft. Darüber sei er sich mit seinen Bürgermeisterkollegen Alois Schiegg (Marxheim), Stefan Roßkopf (Niederschönenfeld) und Michael Böhm (Burgheim) einig. „Wir ziehen alle an einem Strang“, betont Georg Hirschbeck.

Soeben hat er die Aktivierung von fünf alten Grundwasser-Messstellen bei Bertoldsheim eingeleitet. Er verlangt flächige Messungen, eine Info-Veranstaltung für die Bürger und laufende Unterrichtung durch die Uniper Wasserkraft. Sollten sich Nachteile wie höheres Grundwasser erst nach dem langen Probebetrieb herausstellen, so Bürgermeister Georg Hirschbeck, „dann muss die ursprüngliche Stauhöhe wiederhergestellt werden.“

Den Kopfspeicher am Kraftwerk Bertoldsheim (Bild) will die Uniper Wasserkraft künftig um 20 Zentimeter höher stauen. Auswirkungen auf Grundwasser und Hochwasserschutz sieht der Betreiber nicht.

Uniper staut bereits höher, und zwar immer dann, wenn die Donau mit mehr als 1100 Kubikmetern pro Sekunde ein kleines Hochwasser heranbringt. Dabei sei es noch nie zu negativen Auswirkungen gekommen. Die Dämme und Wehranlagen sind bereits auf ein höheres Stauziel ausgerichtet. „Damit kann ohne Neubauten und Eingriffe in den Fluss mehr Strom erzeugt werden“, sagt Sprecher Theodorus Reumschüssel.

Höheres Stauziel soll Beitrag zur Energiewende sein

Insgesamt sechs Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr zusätzlich erwartet sich der Betreiber von den Kraftwerken Bergheim und Bertoldsheim. Dieser Zugewinn wird ja bereits während des Probebetriebes erreicht und soll später als Regelbetrieb weitergeführt werden. Die Bahn würde die technische Abnahme optimieren und dazu eine Million Euro investieren, so Uniper. Der Energiekonzern sieht das höhere Stauziel als Beitrag zur Energiewende mit der Einsparung von Kohlendioxid.

Die Kraftwerkskette Bertoldsheim-Bittenbrunn-Bergheim-Ingolstadt-Vohburg hat zwar die Donau kanalisiert und ihrer Strömung beraubt, aber die Kaplan-Turbinen und Generatoren liefern sehr zuverlässig Strom. Die Kette bringt es auf 106 Megawatt Leistung. Die Kraftwerke erzeugen im Durchschnitt pro Jahr 640 Millionen Kilowattstunden Strom, den sie ausschließlich der Deutschen Bahn liefern. Eigentümer ist die Donau-Wasserkraft AG – sie gehört zu 99,25 Prozent der Rhein-Main-Donau AG und zu 0,75 Prozent dem Betreiber Uniper Wasserkraft GmbH.

Lesen Sie dazu auch: