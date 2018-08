vor 45 Min.

„Das Acker“ eröffnet seine Pforten

Am Donnerstag wurde das neue Hotel der Maschinenringe geladenen Gästen vorgestellt und eingeweiht. Was Gäste und auch Einheimische dort erwarten dürfen.

Von Manfred Dittenhofer

Von außen soll es am westlichen Ortseingang von Neuburg eine Stadtmauer symbolisieren. Im Innern wollen die Betreiber Bodenständigkeit, Herzlichkeit und Offenheit transportieren. Außerdem will das Hotel mit der Nähe zu den Maschinenringen und damit der Landwirtschaft punkten. Am gestrigen Donnerstag wurde es eröffnet. Ein kleines Wunder, wenn man den Beteiligten glauben darf. Und tatsächlich arbeiteten im Flur noch die Elektriker, als vorne am Empfang die Gäste der Einweihungsfeier bereits Sekt schlürften.

Alles Große führt den Artikel „das“, wie zum Beispiel das Land, das Königreich und eben auch „das Acker“. Johannes Warth fand mit seiner Moderation der Eröffnungsfeier den rechten Einstieg zu einem ungewöhnlichen Namen. Und er ließ alle zu Wort kommen, die an dem Projekt Maschinenring-Hotel mitgewirkt hatten. Denn auf deren Initiative ist dieses Hotel mit 58 Zimmern und 116 Betten überhaupt erst in einigen Köpfen verankert worden. Natürlich brauchte es die Stadt Neuburg und ein passendes Grundstück. Und einen Investor, der nicht nur Geld in die Hand nahm, sondern auch gleich noch für die Trockenbau- und Fassadenarbeiten sorgte und mit der Tochter eine erfahrene Geschäftsführerin stellt. Sarah Schlamp führt das Acker. Und sie wunderte sich am Donnerstag nicht alleine, dass sie tatsächlich eröffnen konnten. „Vor drei Tagen hat es hier noch ganz anders ausgesehen“, versicherte sie ihren Gästen.

In dem Hotel können auch Neuburger frühstücken

Die Gäste am Donnerstag blieben noch nicht über Nacht. Sie konnten sich aber schon mal von der Einrichtung überzeugen lassen. Der Hotelshop beispielsweise, für den die Azubis der Maschinenringe verantwortlich zeichnen. Die Lehrlinge haben ein Konzept entwickelt, einen Businessplan erstellt und die Lieferanten ausgesucht. Ergebnis: Im Hotelladen des Acker kann man regionale landwirtschaftliche Produkte erstehen. Man kann dort aber auch frühstücken genauso wie die Hotelgäste. Es gibt dort allerdings kein hotelübliches Buffet, sondern Schinken- und Käsebrote, Hausmannskost sozusagen. Abends macht man es sich an der Bar oder in der Bibliothek gemütlich. Oder einfach auf einem der Motto-Zimmer, die alte Handwerkszünfte präsentieren. Und wer nicht in einem Gerber, einem Schreiner-, Töpfer-, Weber- oder Papierschöpfer-Zimmer übernachten möchte, dem bleibt immer noch das Ferkelzimmer. Vor allem gestressten Managern legte Erwin Ballis, Geschäftsführer des Maschinenrings, das Zimmer ans Herz. In Anlehnung an die Landwirtschaft ist dieses Zimmer mit sechs Wärmelampen aus der Ferkelaufzucht ausgestattet. Ideal also, um es sich in kalten Winternächten mollig warm zu machen. Das kann man allerdings auch in dem Spa-Bereich, in dem eine Fichtensauna und ein Ruheraum auf die Hotelgäste warten.

Das Acker ist für die Maschinenringe ein Tagungshotel

Natürlich hat der Nachbar schon einmal als Stammkunde gebucht. Denn die Maschinenringe brauchen schließlich ein Hotel für die vielen Teilnehmer ihrer Tagungen und Fortbildungen. Darüber hinaus aber sieht Sarah Schlamp auch die Mitarbeiter anderer Firmen und auch Urlauber in ihrem Haus ideal aufgehoben. Für diese Gäste warten in jedem Zimmer Ausflugstipps. Und wer eines der Südzimmer, die mit großen Fensterfronten in Richtung Donaumoos blicken, bucht, der sieht bei guter Fernsicht sogar den Fernsehturm in München und die höchsten Alpengipfel.

Seine Wärme bezieht das Hotel derzeit vom Verwaltungsgebäude der Maschinenringe. Allerdings ist die Nahwärmeverbindung zur Pelletsheizung des Nachbarn nur eine Übergangslösung, bis die Fernwärmeleitung zur Stadtwerkeversorgung steht.

Wie knapp die Fertigstellung des Hotels war, zeigte Leonhard Ost, Präsident des Bundesverbandes der Maschinenringe. Er wies darauf hin, dass das Führungsteam noch kurz vor dem Eröffnungstermin den Rollrasen vor dem Gebäude verlegt hatte. Alfred Bircks aus Rennertshofen hatte gleich drei Rollen beim Bau des Hotels. Er trat als Investor in Erscheinung, seine Trockenbaufirma war für den Innenausbau und die Fassade zuständig. Und als Vater von Sarah Schlamp war er stolz auf die Geschäftsführerin. Die wiederum lobte ihr so junges, aber bereits bestens eingespieltes Team.

Für die Stadt Neuburg sei das Hotel eine Bereicherung, sagte OB Bernhard Gmehling. Und schließlich kamen auch der Architekt und der Innenarchitekt zu Wort. Matthäus Ott und Georg Hirsch lobten die harmonische Baustelle und erklärten die DNA des Hauses, die sich im Bau widerspiegele. Das Hotel soll mit allen Sinnen spür- und erlebbar sein. Und immer die Bodenständigkeit der Landwirtschaft zeigen. Das Acker steht auf einem ehemaligen Acker. Und diese Basis soll dort gelebt werden.

