Das Birdland in amerikanischer Hand

Saxofonist Noah Preminger und Pianist Randy Ingram kommen in den Jazzclub

Dieses Wochenende dominieren im Neuburger Jazz Club die Amerikaner. Am Freitag kommt in Quartettbesetzung der Saxofonist Noah Preminger. „Art of Piano Nr. 211“ gestaltet am Samstag in Trioformation Randy Ingram.

Es geht um Talente. Gibt es einen Königsweg, um diese zu entdecken? Alfred Lion und Francis Wolff, die Gründer des Labels Blue Note, hätten sicherlich mehr als nur ein Ohr an den 32-jährigen amerikanischen Ausnahme-Tenorsaxofonisten Noah Preminger verloren. Seit Jahren besticht das Spiel des in Brooklyn geborenen Musikers durch seine ungewöhnlich reife Prägnanz und seine Ideenvielfalt, während Premingers klavierloses Quartett mit Klarheit kontert. Jede der nach allen Seiten offenen Originalkompositionen scheint zu atmen, getragen von einem dezent blueslastigen Puls von Drummer Dan Weiss sowie Bassist Kim Cass. Ein weiterer Hoffnungsträger in der Band könnte Trompeter Jason Palmer sein, der mit seiner spielerischen Virtuosität sogar Partner Preminger noch eine Idee heller strahlen lässt.

Das ewige Spiel mit den schwarz-weißen Tasten: Manche Künstler wählen einen völlig anderen Ansatz – so wie Randy Ingram, ein hochbegabter Pianist, den die New York Times wegen seines „unglaublichen Gespürs für zeitgenössische Harmonien und schnittige rhythmische Sensibilität“ preist, während ihn die Jazz Times schlicht einen „begnadeten Musiker“ nennt. Ursprünglich aus dem Sonnenstaat Kalifornien stammend, besuchte Ingram das New England Conservatory of Music und zog anschließend in das energetische Brooklyn, dort wo angeblich immer noch der Puls des Jazz schlägt. Wenn Ingram die Finger in die Tasten legt, dann erlaubt er einen intimen Blick auf sein Innerstes. Im Trio mit der Bass-Instanz Drew Gress, der ebenso wie der deutsche Schlagzeuger Jochen Rückert schon viele Male im Neuburger Birdland gastierte, besticht er durch seinen kristallinen Klang, der sich in unendliche musikalische Weiten erstreckt. (nr)

Tickets für die beiden Konzerte gibt es telefonisch unter 08431/41233, per Fax unter 08431/46387, übers Internet unter www.birdland.de oder ab 19.30 Uhr an der Abendkasse.

