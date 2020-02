Das Bistum Eichstätt rutscht ins Minus

Plus Die Diözese Eichstätt rechnet für 2020 mit einem Verlust von 4,7 Millionen Euro. Schuld ist ein prognostizierter Einbruch bei den Kirchensteuern. Der Finanzskandal spielt dabei keine Rolle.

Das Bistum Eichstätt rechnet „mit einer angespannten Haushaltslage“ für das Jahr 2020. So jedenfalls heißt es in einer Mitteilung der Diözese. Die Verantwortlichen gehen davon aus, dass am Ende des Jahres ein Verlust von rund 4,7 Millionen Euro stehen wird. Im Haushalt für 2019 war noch ein Gewinn von rund 770.000 Euro vorgesehen.

Nicht allein Kirchenaustritte sind verantwortlich für einen Rückgang der Kirchensteuer

Grund für das Minus seien in erster Linie sinkende Kirchensteuereinnahmen. Die Diözese erwartet nur noch 120,5 Millionen Euro an Kirchensteuern und damit sieben Millionen weniger als im Vorjahr. Aber nicht allein die Kirchenaustritte seien dafür verantwortlich, betont eine Sprecherin. Tendenziell werden die Gläubigen in der Diözese immer älter, zudem werden konjunkturelle Faktoren mit in die Prognosen miteingerechnet.

Aktuelle Zahlen für das Jahr 2019 wird es erst Mitte des Jahres geben, wenn auch der mittlerweile dritte Finanzbericht des Bistums vorgelegt werden wird. Doch bei den beiden Vorjahren zeichnete sich bereits ein Abwärtstrend ab: Die Zahl der Katholiken im Bistum ist von 2017 auf 2018 um gut 9000 gesunken (von 401.000 auf rund 392.000). Und die Zahlen werden aller Voraussicht nach weiter nach unten gehen.

Die Ermittlungen im Eichstätter Finanzskandal dauern an

Keine Rolle für die aktuellen Haushaltsplanungen spielt hingegen der Finanzskandal, der vor zwei Jahren ans Licht gekommen war. Mögliche Schäden waren bereits in den Bistums-Bilanzen der Vorjahre abgeschrieben worden. Der Vize-Finanzdirektor der Diözese soll 60 Millionen Dollar in dubiose Immobilien-Anlagen in den USA investiert haben. Bischof Gregor Maria Hanke hatte im Jahr 2017 Strafanzeige gestellt, zwei von aktuell vier Beschuldigten saßen eine zeitlang in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Münchner Staatsanwaltschaft dauern gegenwärtig noch an, die juristischen Arbeiten mit den zuständigen Stellen in den USA ziehen sich.

Wie anfangs noch befürchtet, ist die komplette Summe für die Diözese jedoch nicht verloren. Nach langwierigen Verhandlungen seien laut einer Bistumssprecherin bis jetzt zwölf Millionen Dollar nach Eichstätt zurückgeflossen. Möglicherweise kämen noch weitere Beträge hinzu – je nach Ausgang der noch andauernden Gespräche. Sollten noch weitere Zahlungen aus den USA auf die Bistumskonten fließen, würden sie in den weiteren Finanzplanungen auftauchen.

Der Etat des Eichstätter Bistums hat ein Volumen von 186,3 Millionen Euro

So aber hat der Haushaltsplan für 2020 ein Volumen von 186,3 Millionen Euro. Ein großer Teil kommt den Pfarreien und der Pastoral im Bistum Eichstätt zugute. Rund die Hälfte der Personalkosten von 91,3 Millionen Euro – und damit den umfangreichsten Posten der Ausgaben – investiert die Diözese in die pastoralen Mitarbeiter. Finanziert wird dadurch das seelsorgliche Personal in den Pfarreien, aber auch Priester und Laien in der kategorialen Seelsorge. Dazu zählen beispielsweise die Klinik- und Notfallseelsorge oder die Seelsorge für Polizei und Rettungskräfte, genauso wie die Pastoral für Kinder, Jugendliche, Familien oder für Menschen mit Behinderung. Zudem vergibt die Diözese Zuschüsse in Höhe von 57,1 Millionen Euro. Darunter fallen beispielsweise Bauzuschüsse in Höhe von rund 11,4 Millionen Euro.

An die Emeritenanstalt der Diözese Eichstätt fließen Gelder in Höhe von 16,1 Millionen Euro. Sie ist für die Ruhestandsversorgung der Geistlichen verantwortlich. Da deren Zahl immer mehr zunimmt und im Gegenzug das Zinsniveau sinkt, müssen die Rückstellungen laut Bistum in diesem Bereich aufgestockt werden.

Bei den Einnahmen ist der größte Posten die Kirchensteuer. Darüber hinaus gibt es voraussichtlich Zuschüsse in Höhe von 31 Millionen Euro. Rund zwei Drittel davon kommen von staatlicher Seite für den Betrieb der kirchlichen Schulen. Aber auch das Rechenzentrum und Tagungshäuser erwirtschaften Einnahmen.

Investiert werden sollen im laufenden Jahr rund 16 Millionen Euro. Der Großteil davon – zwölf Millionen Euro – fließt in Bauprojekte.