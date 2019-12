vor 32 Min.

Das Christkindl bringt den n€uro

Die ideale Weihnachtsgeschenkidee nicht nur für Neuburger/innen

Die leidige Frage, „was schenke ich nur?“, gehört für alle Neuburger seit Jahren der Vergangenheit an. Auch der leidige Umtausch, schnöde Geldgeschenke und lange Gesichter der Beschenkten spielen in Neuburg keine Rolle.

Die Geschenkidee zu Weihnachten und zu allen anderen Anlässen ist der Neuburger Einkaufsgutschein „n€uro“. Der Gutschein ermöglicht dem Schenkenden den Wert des Präsentes individuell zu staffeln, von 10 Euro bis zu einem Vielfachen davon ist alles möglich. Der Empfänger hat dann die Möglichkeit, ganz seinen Wünschen entsprechend ein Geschenk auszuwählen. Aber wo bekommt man den „n€uro“? Die Verkaufsstellen für den Gutschein sind das Stadtmarketing Neuburg, der Donaukurier, Ischwang Optik und Akustik, Ringfoto Spieß, die Tourist-Information, McDonald’s, die Pinoil-Tankstellen und Filialen der Sparkasse Neuburg-Rain.

Der „n€uro“ empfiehlt sich aber nicht nur als Geschenk für Privatpersonen, auch Firmen können den Gutschein als Geschenk nutzen.

Sogar das Neuburger Christkindl hat es sich auch dieses Jahr nicht nehmen lassen und beschenkt die Kinder beim Sternderlpass mit einem n€uro-Paket. Tun Sie es also dem Christkind gleich und sorgen Sie mit dem „n€uro“ für ein umtauschfreies und zufriedenes Weihnachtsfest.

Das passende Weihnachts- geschenk für die Liebsten!

Vor Weihnachten stellen sich viele Familienmitglieder, Mamas und Papas oft die Frage, welches Geschenk das richtige für die Liebsten ist. Wie bedankt man sich herzlich, mit welcher kleinen Aufmerksamkeit trifft man genau den richtigen Geschmack und wie kann man an Heilig Abend dem Beschenkten ein Lächeln ins Gesicht zaubern?

In Neuburg gibt es die individuelle und doch universelle Lösung – den Neuburger Einkaufsgutschein „n€uro“.Der n€uro ist eine Gutscheinkarte in Scheckkartenformat, über einen Fixbetrag von 10,00 €. Ein großer Vorteil des Gutscheines ist – vor allem für die kurzfristigen Geschenkekäufer unter uns – dass er in rund 20 Verkaufsstellen zu fast jeder Tageszeit gekauft werden kann. Die ganz persönliche Note gibt aber letzten Endes die Tatsache, dass man den n€uro in 200 Neuburger Unternehmen einlösen kann. Der Beschenkte entscheidet also selbst, wo und welche Wünsche er sich mit dem Gutschein erfüllen möchte. So kann Weihnachten kommen!

Text: af, bh

Infobox

Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz 28. November bis 23. Dezember 2019

Christkindlmarkt auf dem Karlsplatz 6. bis 8. Dezember sowie 13. bis 15. Dezember 2019

Themen folgen