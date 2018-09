17.09.2018

Das Ehrenamt meistern

Workshop für bürgerschaftlich Engagierte

Neuburg-Schrobenhausen Das Koordinierungszentrum Bürgerschaftliches Engagement im Landkreis veranstaltet im Rahmen der Reihe „Engagiert im Ehrenamt – gewusst wie!“ den Workshop „Herausforderungen im Ehrenamt meistern“.

Bürgerschaftlich Engagierte erfahren dabei, wie die Herausforderungen nicht zur Überforderung werden und wie die Freude am Ehrenamt erhalten bleibt. Ursula Erb, Referentin bei der Landesarbeitsgemeinschaft der Freiwilligen-Agenturen Bayern, zeigt den Teilnehmern Methoden und Verhaltensweisen auf, wie sie aufkommende Probleme selbstbewusst meistern können, aber auch, welche Rechte und Pflichten sie haben. Zudem spricht sie das Thema Zeitmanagement an. Der Workshop findet am Donnerstag, 27. September, von 18.30 bis 21 Uhr in der Metzgergasse 1 in Schrobenhausen (ehemalige Räume der ARGE Silberne Raute) statt.

Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine Anmeldung wird gebeten bei der Leiterin des Koordinierungszentrums, Regina Dorwarth, online unter www.neuburg-schrobenhausen.de/kobe oder per E-Mail an regina.dorwarth@lra-nd-sob.de. Der Programmflyer zur Veranstaltungsreihe „Engagiert im Ehrenamt – gewusst wie!“ ist online unter www.neuburg-schrobenhausen.de/kobe einsehbar. (nr)

