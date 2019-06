21.06.2019

Das Familienfest im Südpark lockt viele Familien an

Im Neuburger Südpark war am Samstag wieder jede Menge geboten: Beim Familienfest drehte sich fast alles um die Kinder.

Von Silke Federsel

Spaß haben auf der Hüpfburg, einmal auf der Tigerente reiten oder einfach am Glücksrad drehen: Wenn sich der Südpark einmal im Jahr beim Familienfest in ein richtiges Kinderparadies verwandelt, dann gibt es für die Kleinen jede Menge zu entdecken. So manche Familie war deshalb extra dorthin gefahren, andere hingegen verbanden den Spaß für die Kleinen mit den wöchentlichen Besorgungen.

Dass das Angebot gerne angenommen wird, zeigte sich bereits kurz vor der Eröffnung um 11 Uhr: Parkplätze waren da schon rar und erste gespannte Besucher tummelten sich bereits vor der Bühne, auf der Oberbürgermeister Bernhard Gmehling die Begrüßungsworte sprach und das Fest offiziell eröffnete. Auch die mittlerweile sechste Auflage der Veranstaltung, die vom Stadtmarketing im Auftrag von berlinovo, dem Verwalter des Südparks, veranstaltetet wurde, habe wieder sehr viele Attraktionen zu bieten, so Gmehling. Der Südpark als Einkaufszentrum sei eine gute Ergänzung des Angebots der Innenstadt und deshalb für Neuburg sehr wichtig, biete er doch auch zahlreiche Arbeitsplätze und lockte Besucher aus nah und fern an. „In unserem Südpark kann jeder das Richtige finden“, sagte er.

Auch Stadtmarketingleiter Markus Kapfer sieht den Südpark als wichtiges, weiteres Angebot für die Stadt: „Es gibt hier sehr viele attraktive Geschäfte.“ Er möchte auch gar nicht, dass sich Innenstadt und Südpark als Konkurrenten betrachten, vielmehr ergänzten sich beide hervorragend. „Nur gemeinsam sind wir stark“, sagte er mit Blick auf die Einkaufssituation in Neuburg.

Natürlich hatten sich auch die Geschäfte an diesem Tag mächtig ins Zeug gelegt, um den Besuchern ein besonderes Einkaufserlebnis zu bieten. Sonderangebote gab es genügend, die sicherlich die mitgekommenen Eltern erfreuten, für die Kleinen hingegen gab es viele Attraktionen wie Kinderschminken, Basteln oder das ein oder andere Spiel.

„Uns gefällt es sehr gut“, erklärte Angelika Förg aus Burgheim, die mit Enkel Andreas zum Südparkfest gekommen war. Sie hatte an diesem Tag „Enkeldienst“ , wie sie augenzwinkernd bemerkte, und so durfte der Vierjährige nicht nur eine Runde mit dem Bobbycar drehen, sondern sich anschließend noch ein Spielzeug aussuchen. Die dreijährige Theresa aus Rohrenfels hingegen hatte sich ein anderes, „wilderes“ Gefährt ausgesucht: Ein kleines Motorrad, das die Biker der „Streetbunnycrew“ zusammen mit ihren schweren Maschinen mitgebracht hatten.

Die Mitglieder des Vereins sind in lustigen Hasenkostümen mit ihren Motorrädern in ganz Deutschland unterwegs und sammeln Spenden für karitative Zwecke. Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 konnten so mehr als 125000 Euro gesammelt werden. Auf dem Familienfest präsentierten sie ihre Arbeit.

Neben zahlreichen Ständen gab es ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm mit Tanz- und Musikdarbietungen, das die Besucher gut unterhielt und den Einkaufstag zu einem besonderen Erlebnis machte.

