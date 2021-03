07:05 Uhr

Das Feuerwehrfest in Ortlfing wird verschoben

Die dreitägige Feier zum 125-Jährigen soll erst in zwei Jahren stattfinden. Wessen Auftritt nun auf der Kippe steht.

Eigentlich hätte es diesen Sommer in Ortlfing zünftig zugehen sollen. Mit einem Bierzelt, einer Kapelle, einem Umzug durchs Dorf – eben allem, was zu einem Jubiläumsfest einer Feuerwehr dazugehört, die es seit 125 Jahren gibt. Doch daraus wird nichts. „Ein Fest mit Masken, Einschränkungen und Abständen ist nicht das, was wir uns vorstellen“, begründet Kommandant Markus Habermeyer die Entscheidung, die bereits im Februar getroffen wurde. Deshalb wird das Fest verlegt, und zwar gleich um zwei Jahre.

Dabei hat sich der 16-köpfige Festausschuss um Peter Lösch schon seit drei Jahren mit dem großen Fest beschäftigt. Die neu renovierte Fahne hatte die Fahnenstickerei aus Schierling erst vergangene Woche nach Ortlfing zurückgeschickt. Auch das Feuerwehrhaus wurde aufgehübscht und bekam ein neues Tor und einen frischen Anstrich. Dafür hatte die Gemeinde die Materialkosten übernommen. Doch ein klarer Blick auf die trübe Corona-Situation ließ nur einen Entschluss zu. „Wir verlegen unser Feuerwehrfest auf das Wochenende vom 8. bis 11. Juni 2023“, verkündete Vereinsvorsitzender Klement Hugl.

In Burgheim mussten wegen Corona bereits zwei Jubiläumsfeste abgesagt werden

In der Gemeinde Burgheim ist dies bereits die dritte Absage eines Vereinsjubiläums. Im vergangenen Jahr mussten sowohl das Fest zum 150. Jubiläum der Schützenfreunde als auch die Feier zum 100. Geburtstag des TSV Burgheim abgesagt werden. Es sind nicht nur die Vereine, die die geplatzten Feierlichkeiten bedauern, schließlich gehören sie zu den unangefochtenen Höhepunkten in der Vereinschronik. Auch die Burgheimer und so manche Besucher aus dem Umland werden um ein vergnügliches Erlebnis gebracht. Die Schützen hatten Wolfgang Krebs für einen Auftritt verpflichtet, beim Sportvereins-Jubiläum sollte der TSV 1860 München nach Burgheim kommen. Und auch die Feuerwehrler aus Ortlfing und Biding hatten sich mit Hannes Ringlstetter einen Stargast eingeladen. Ob der Kabarettist mit seiner Band allerdings auch in zwei Jahren nach Ortlfing kommt, versehen Klement Hugl und Markus Habermeyer mit einem Fragezeichen.

Abgesehen davon soll das Fest in zwei Jahren aber so ablaufen, wie es für diesen Sommer geplant war. Den Auftakt macht am Donnerstag 8. Juni 2023 der Tag der Betriebe und Vereine. Tags darauf wird die Band SOS zu einer fetzigen Party spielen. Der Sonntag, 11. Juni 2023, steht mit Gottesdienst, Festumzug und einem stimmungsvollen Schlussakkord durch die Band „Chlorfrei“ ganz in der Tradition von Feuerwehrfesten.

Besonders wichtig ist für Klement Hugl und Markus Habermeyer, dass das Miteinander weiterhin intakt ist. Die beiden sind optimistisch, dass Sponsoren nicht abspringen werden und auch 2023 noch zu ihrem Wort stehen. Dass man sich auf die Dorfgemeinschaft verlassen könne, würde der Landjugendball in der Lösch-Halle jedes Jahr aufs Neue beweisen. (pm/clst)

Lesen Sie auch:

Themen folgen