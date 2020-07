00:31 Uhr

Das GKO Ingolstadt spielt wieder

Drei Open Airs finden im Sommer 2020 statt

Das Georgische Kammerorchester Ingolstadt, kurz GKO, nimmt nach der Corona-Pause zur Open-Air-Saison seinen Spielbetrieb wieder auf. Die zunächst verschobene Sunset Orchestra Night findet am 31. Juli und 1. August jeweils um 20.30 Uhr am Donauufer statt, das Open Air im Turm Baur am 23., 24. und 25. Juli ist für 20.30 Uhr angesetzt. Bereits am 18. Juni hatte das GKO zusammen mit Kika-Moderator Juri Tetzlaff das Familien-Picknick-Konzert im Schutterhof veranstaltet.

Wie aus einer offiziellen Pressemitteilung hervorgeht, präsentiert das Orchester am 31. Juli und 1. August einen musikalischen Abend „von leichter und unbeschwerter Atmosphäre“ an der Donaubühne. Auf dem Programm stehen die größten und bekanntesten Soundtracks von Filmen wie Gladiator, Inception, Fluch der Karibik, Game of Thrones und Star Wars. Unter der Leitung des Chefdirigenten Ruben Gazarian wird das GKO gemeinsam mit dem Akkordeonisten Aydar Gaynullin und seiner Band musikalische Höhepunkte der Filmgeschichte zum Klingen bringen.

Für das Open Air im Turm Baur am 23., 24. und 25. Juli ist Michel Lethiec als Solist zu Gast. Der Klarinettist aus Frankreich unterstreicht das kommunikative, inter-agierende Element des Musizierens. Gemeinsam mit dem GKO unter der Leitung von Ruben Gazarian präsentiert er ein Programm, das das theatralische Element in den Fokus stellt und eine wirkungsvolle Dramaturgie verspricht.

Die neuen Bedingungen zu Corona-Zeiten erlauben nur eine begrenzte Anzahl an Besuchern, daher werden die Konzerte in mehreren Aufführungen wiederholt. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Wegen der Aufteilung auf mehrere Termine werden die Karteninhaber der Sunset Orchestra Night gebeten, sich mit dem GKO in Verbindung zu setzen. Der Vorverkauf erfolgt über die bekannten Vorverkaufsstellen, eine Abendkasse wird es aus Hygieneschutzgründen nicht geben.

Restkarten sind über georgisches.kammerorchester@ingolstadt.de oder telefonisch unter 0841/3052825 erhältlich. (nr)

Aktuelle Details zu den erforderlichen Hygienemaßnahmen gibt es online unter

www.gko-in.de.

